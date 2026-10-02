02 de octubre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Els robatoris de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre

Societat

  • L'estació de Rodalies de Montmeló, en plena vaga de maquinistes per la calor -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 14:58
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 14:59

Els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el setembre i s’han convertit en la principal causa d’incidències a la xarxa durant l’últim mes. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han assegurat que els furts estan afectant "de manera molt dramàtica" el servei.

Tots dos han defensat la necessitat d’endurir les penes per aquest tipus de robatoris i han refermat que treballen en aquesta línia. Les declaracions s’han fet durant una visita al centre de regulació de circulació d’Adif de l’estació de França.

En les pròximes setmanes, aquest espai incorporarà una "primera part" del centre integrat de control entre Adif i Renfe. Segons Santano i Paneque, la integració ha de permetre una "millora fonamental de la comunicació" entre els dos operadors a l’hora de gestionar les incidències.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar