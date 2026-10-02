Els robatoris de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre

Els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el setembre i s’han convertit en la principal causa d’incidències a la xarxa durant l’últim mes. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han assegurat que els furts estan afectant "de manera molt dramàtica" el servei.\r\n\r\nTots dos han defensat la necessitat d’endurir les penes per aquest tipus de robatoris i han refermat que treballen en aquesta línia. Les declaracions s’han fet durant una visita al centre de regulació de circulació d’Adif de l’estació de França.\r\n\r\nEn les pròximes setmanes, aquest espai incorporarà una "primera part" del centre integrat de control entre Adif i Renfe. Segons Santano i Paneque, la integració ha de permetre una "millora fonamental de la comunicació" entre els dos operadors a l’hora de gestionar les incidències.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAdif reprèn el servei de les webs després d’hores suspeses per un ciberatac ACN\r\n\r\n