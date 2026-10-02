Educació mou fitxa per recuperar les colònies però no convenç els sindicats

Gairebé un mes després de l'inici de curs s'ha reunit per primera vegada la conselleria d'Educació amb els sindicats representats en la mesa sectorial. És la primera trobada dels responsables de la cartera amb els sindicats crítics en conjunt -s'havien reunit prèviament, però per separat- i Professors de Secundària, CCOO i UGT, les tres organitzacions signants de l'acord i amb qui només s'han mantingut reunions per fer seguiment del pacte. La reunió arriba després d'un inici de curs entrebancat per la vaga del primer dia, i després de setmanes de retrets creuats per l'estancament de les negociacions, on les posicions continuen allunyades. També pel malestar de part de la comunitat educativa amb la decisió de deixar de fer colònies i sortides com a mesura de protesta.
És precisament aquest darrer punt el que Educació pretén desencallar, de moment. La conselleria està treballant en una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial que s'ha fet aquest divendres perquè s'estan acabant de mirar els serrells tècnics, segons han indicat a l'ACN fonts de la cartera que dirigeix Esther Niubó, que apunten que també es treballa en mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants en aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació que es van acordar el curs passat en el pacte amb alguns dels sindicats.
El plantejament que estudia Educació, però, continua sense convèncer els sindicats. En un comunicat, USTEC ha considerat "insuficient" el plantejament i ha acusat l'administració d'intentar reconduir el conflicte centrant-lo en les condicions d'aquestes activitats i ha volgut deixar clar que aquesta qüestió no es pot separar del malestar general dels centres i de les "mancances estructurals" de l'educació pública. D'aquesta manera, doncs, els sindicats consideren que cal abordar una estratègia conjunta per pal·liar la crisi de sistema.
El sindicat ha asseverat que les colònies i sortides són activitats educatives que es volen continuar fent, però ha defensat que les condicions proposades actualment per la conselleria són insuficients i no permeten garantir que es desenvolupin en unes condicions laborals i educatives "justes". En aquest sentit, ha reclamat recursos suficients, personal de suport, cobertura jurídica i sanitària, descans real i compensacions "dignes", com també que cap alumne en quedi exclòs per motius econòmics o necessitats educatives.
Els altres punts de conflicte en la mesa sectorial
La trobada tenia en l'ordre del dia abordar la pròrroga del programa de suport intensiu a les matemàtiques, el protocol de desconnexió digital, el procediment de promoció docent per estadis i la compensació de les colònies escolars. Més enllà de les colònies, des del sindicat majoritari del sector detallen que un dels principals punts de la mesa ha estat la proposta d'automatització del reconeixement dels estadis, sobre la que ha valorat positivament que s'avanci cap a un reconeixement d'ofici, però ha exigit que aquest mecanisme sigui realment automàtic per a tothom i amb efectes retroactius, sense cap pèrdua de drets.
A més, ha demanat que la normativa reconegui de manera clara el deute dels estadis i garanteixi el seu retorn íntegre amb un calendari de pagament clar per a cada persona. Sobre desconnexió digital, ha demanat que sigui un dret efectiu "i no un conjunt de recomanacions" i ha insistit que aquesta qüestió no es pot abordar sense solucionar el problema de la burocratització. Per últim, el sindicat ha constatat que el Departament "menysté" la mesa de negociació "per la incapacitat de proposar-hi solucions que donin resposta als problemes estructurals plantejats" i ha exigit una "negociació global".