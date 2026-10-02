Torna a funcionar l’R16 i els trens amb València després de l’aturada pel temporal

Renfe ha informat que ha restablert a les 15.30 hores d'aquest divendres el servei de la línia R16 de Rodalies, com també els serveis de mitja distància entre València i Catalunya i els trens Euromed i Intercity.\r\n\r\nLa companyia ferroviària va suspendre per les condicions meteorològiques adverses els mitja i llarga distància que connecten amb València des de les sis de la tarda de dijous. Aquest matí, i a petició dels Bombers, també s'ha tallat l'R16 entre Tarragona i Tortosa. Ara, i segons confirmen fonts de Renfe, totes les línies tornen a funcionar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUna vintena de desallotjats i 19 rescats en vehicles durant les hores més crítiques dels aiguats Joan Navarro\r\n\r\n