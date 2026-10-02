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Torna a funcionar l’R16 i els trens amb València després de l’aturada pel temporal

Societat

  • Un tren de l'R16 cap a Tortosa a punt de sortir de l'estació de Sants, en el primer dia de tall a Roda de Berà -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 16:23

Renfe ha informat que ha restablert a les 15.30 hores d'aquest divendres el servei de la línia R16 de Rodalies, com també els serveis de mitja distància entre València i Catalunya i els trens Euromed i Intercity.

La companyia ferroviària va suspendre per les condicions meteorològiques adverses els mitja i llarga distància que connecten amb València des de les sis de la tarda de dijous. Aquest matí, i a petició dels Bombers, també s'ha tallat l'R16 entre Tarragona i Tortosa. Ara, i segons confirmen fonts de Renfe, totes les línies tornen a funcionar.

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