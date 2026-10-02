Canvis a la zona blava i verda: es pagarà més segons la mida del cotxe?

Els nous canvis en la normativa de circulació que han entrat en vigor aquest octubre afecten ja tots els conductors. D'entre els canvis més importants, destaquen la prohibició d'anar en moto amb sandàlies o xancles; l'ús obligatori de guants en carreteres interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics i els altres vehicles individuals sigui de 15 anys.
Però hi ha una qüestió que també s'ha posat sobre la taula i que podria provocar un canvi en els preus de la zona blava i verda a les ciutats. L'actualització del Reglament General de Circulació introdueix un canvi en les normes d'estacionament regulat a la via pública. La nova normativa habilita els ajuntaments perquè puguin aplicar tarifes diferenciades a les zones blaves i verdes en funció de la mida dels vehicles, tenint en compte tant el volum com la longitud de cada automòbil.
Pagaràs més si tens un cotxe gran?
En primer lloc, cal definir què és un cotxe gran. El nou canvi en la normativa només afectaria els SUV (Sport Utility Vehicle) grossos i algunes berlines i familiars, que mesuren entre 4,7 i 5,20 metres de llargada i més de dos metres d'amplada.
Tot i això, cap ajuntament català ni de l'Estat ha expressat intenció de posar en marxa aquesta opció. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que no implantarà en aquest mandat tarifes a la zona blava o verd segons la grandària dels vehicles.
Els preus a la zona blava i verda a Barcelona
Tot i que actualment no existeixen tarifes segons la grandària dels vehicles a Barcelona, sí que hi ha diferència de preus segons el distintiu ambiental. A la zona blava els vehicles amb etiqueta Zero paguen 1,25 euros l'hora, els ECO 2,50 euros l'hora, els d'etiqueta C 3,25 euros, els de l'etiqueta B paguen 3,50 euros i, els que no tenen etiqueta ambiental, assumeixen la tarifa més elevada, de 3,75 euros per hora.
A la zona verda els preus són més baixos si eres resident: 0,20 € al dia amb un màxim d'1 € la setmana. Això sí, si no ho eres, només podràs aparcar si ho permet la senyalització i amb preus més alts. Els cotxes amb etiqueta Zero paguen 1,50 euros per hora, els ECO paguen 3 euros l'hora, els vehicles amb etiqueta C paguen 3,75 euros per hora, els de l'etiqueta B paguen 4 euros l'hora i, els que no tenen etiqueta ambiental, paguen 4,25 euros l'hora.