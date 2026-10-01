Renfe suspèn trens de llarga distància per l'amenaça del temporal

Renfe ha anunciat que suspèn diversos trens de llarga distància del corredor mediterrani a partir de les sis de la tarda d'aquest dijous per la previsió de pluges fortes entre Catalunya i València. En concret, l'Alvia de Còrdova a Barcelona amb arribada a les 20.51 h a Sants se suprimirà a València, mentre que tres Euromed i un Intercity entre les dues comunitats autònomes s'han suspès.\r\n\r\nA banda, l'Avant Express amb sortida des de Barcelona Sants a les 17:50 h i destinació Tortosa, acabarà el trajecte a Camp de Tarragona. La sortida de l'Avant Express de demà es farà des d'aquesta estació a les 7.12 h en lloc de sortir des de Tortosa.\r\n\r\nFinalment, a partir de les 18.00 h dos trens regionals poden veure suspesa la circulació de part del recorregut a causa del temporal. Es tracta dels combois de la línia R16 de Rodalies de Catalunya amb sortida des de l'Estació de França i destinació Tortosa a les 19:15 h i a les 20:45 h. En funció de les condicions meteorològiques, els dos trens poden finalitzar recorregut a Tarragona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAjuntaments ebrencs suspenen les classes i tanquen equipaments per l'avís de pluges intenses Joan Navarro\r\n\r\n