Barcelona busca vies per esquivar la nova norma dels semàfors

La nova normativa sobre els semàfors que ha entrat en vigor aquest dijous no ha tingut una bona rebuda entre alguns consistoris, com el barceloní. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ja busca la manera d'esquivar parcialment la mesura i assegura que estudiarà en quines cruïlles cal mantenir el groc intermitent per a cotxes mentre els vianants tenen verd. El nou Reglament General de Circulació actualitzat per la Direcció General de Trànsit (DGT) marca que la coincidència d'aquests indicadors ja no serà possible per evitar confusions i situacions de risc per als vianants, i reforçar la seguretat en passos de zebra i encreuaments. El govern de Collboni, però, alerta que l'aplicació "estricta" de la nova norma de trànsit suposaria més congestió, entre altres.
A Barcelona hi ha unes 1.550 cruïlles on el groc intermitent associat a moviments de gir conviu amb el verd per a vianants. Per aquest motiu, l'Ajuntament estudiarà ara en quines creu que és necessari mantenir-ho. Tot plegat després que la DGT hagi signat una instrucció que diu que aquests semàfors es podran mantenir en alguns casos. Segons ha dit el director de la DGT, Pere Navarro, a 3Cat info, es podrà mantenir "si els ajuntaments emeten un informe tècnic que justifiqui que els perjudicis del canvi són superiors als beneficis".
Fonts municipals expliquen que fa setmanes que l'Ajuntament de Barcelona estaven en converses amb la DGT, a qui havia demanat criteris "clars" per poder aplicar la norma. "L'aplicació estricta de la norma implicaria la reducció de la capacitat de les vies i l'augment de la congestió, per l'augment dels cicles semafòrics i la introducció de noves fases", apunten les fonts. Segons el consistori barceloní, més fases significa menys temps de verd, també per als vianants. "Per contra, es perdrien beneficis del groc intermitent com la visibilitat del pas de vianants, l'advertència als conductors i el reforç del compliment de l'obligació de cedir al pas", indiquen.
Els canvis en la normativa
La nova normativa de trànsit recull diversos canvis. Sobre aquest punt, la reforma de la normativa de trànsit introdueix una modificació substancial en el funcionament de determinats encreuaments regulats mitjançant semàfors. Fins ara podia passar que els vianants tinguessin semàfor verd al mateix temps que els vehicles rebien un semàfor taronja intermitent. Aquesta coincidència ja no serà possible si bé a la pràctica continua a Barcelona ara com ara.