Mor una dona de 76 anys atropellada per un camió de la neteja a Gràcia

Mor una dona de 76 anys atropellada per un camió de la neteja a l'altura del número 14 de la Via Augusta, en el districte de Gràcia de Barcelona. L'accident ha tingut lloc al voltant de les 23.45 hores d'aquest dijous.\r\n\r\nFins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana de Barcelona per esclarir les causes del sinistre i operatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.\r\n\r\nAquesta és la catorzena víctima mortal a causa d'un sinistre de trànsit a la ciutat d'aquest 2026.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMor un motorista de 34 anys en un accident de trànsit amb un taxi a Barcelona Marc Orts i Cussó\r\n\r\n