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Mor una dona de 76 anys atropellada per un camió de la neteja a Gràcia

Societat

El sinistre ha tingut lloc aquesta matinada a la Via Augusta

  • El carrer on ha tingut lloc l'atropellament -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 12:38
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 12:43

Mor una dona de 76 anys atropellada per un camió de la neteja a l'altura del número 14 de la Via Augusta, en el districte de Gràcia de Barcelona. L'accident ha tingut lloc al voltant de les 23.45 hores d'aquest dijous.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana de Barcelona per esclarir les causes del sinistre i operatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.

Aquesta és la catorzena víctima mortal a causa d'un sinistre de trànsit a la ciutat d'aquest 2026.

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