El Consell de la República ha homenatjat amb les Medalles d'Honor Creu de Santa Eulàlia a la lingüista Carme Junyent, a títol pòstum, i al doctor Oriol Domènec, en la segona edició de lliurament d'aquests reconeixements.\r\n\r\nL'acte, que ha tingut lloc aquest dijous coincidint amb el 1-O, i s'ha celebrat en l'Auditori Once de Barcelona, ha comptat amb del president del Parlament, Josep Rull; el secretari general de Junts, Jordi Turull; l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; i el president de l'ANC, Josep Vila, entre altres.\r\n\r\nS'han atorgat les medalles a Junyent i Domènec en reconeixement a les seves trajectòries i al seu compromís amb la defensa de Catalunya i de les seves llibertats. El president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha volgut remarcar que l'entitat és "plenament transversal, d'acord amb la unanimitat amb la qual va ser creada pels presidents Puigdemont, Torra i el llavors vicepresident Aragonès".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIlla lliura la Medalla d’Or de la Generalitat a Ferran Adrià i Caterina Biscari ACN\r\n\r\n