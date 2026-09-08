Illa lliura la Medalla d’Or de la Generalitat a Ferran Adrià i Caterina Biscari

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la Medalla d’Or de la Generalitat a Ferran Adrià i Caterina Biscari, la màxima distinció que atorga el Govern. L’executiu ha volgut reconèixer dues trajectòries que considera "extraordinàries" i que han contribuït a "projectar Catalunya al món" en els àmbits de la gastronomia, la ciència i la innovació.
Durant la cerimònia, Illa ha destacat que Adrià i Biscari comparteixen haver estat "transformadors de la realitat i visionaris". El president ha remarcat que tots dos van posar el seu talent al servei de millorar la societat i van demostrar que el país podia assolir les "quotes més altes d’excel·lència" també en l’àmbit científic.
En el discurs de cloenda, Illa ha assegurat que la història de Catalunya "demostra que el país no ha avançat des del replegament o l’aïllament", sinó "a través de l’obertura i l’intercanvi d’idees". Illa també ha defensat que "el talent, com la solidaritat, com els valors humans i com la veritable prosperitat, no té fronteres" i ha definit Catalunya com un país de "finestres obertes" i de "tradició i innovació".
El president ha reivindicat que el territori ha de ser "l’avançada per a la resta de països d’Europa i del món" durant el segle XXI. Ha assegurat que el Govern treballarà per protegir i promoure "la ciència, la gastronomia, la cultura i tots els sectors que generen prosperitat" i ha conclòs que el país ha avançat sempre que ha tingut "la valentia de creure en les seves pròpies capacitats".
Biscari agraeix l’acollida de Catalunya
Caterina Biscari ha definit la distinció com un "immens honor" i una "enorme felicitat". La directora del Sincrotró ALBA ha assegurat que el reconeixement és "sobretot per ALBA i pel sistema de ciència de Catalunya" i ha reivindicat que "avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible".
Biscari també ha agraït el suport dels equips amb què ha treballat i la confiança del Govern i del govern espanyol en el finançament del Sincrotró ALBA fins al 2038. La física ha acabat el discurs donant les gràcies al seu "país d’acollida: Catalunya". "Ser avui aquí va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona", ha afirmat Biscari.
Adrià reivindica el talent i la formació
Ferran Adrià ha assegurat que la Medalla d’Or de la Generalitat és el premi que ha rebut que li ha fet "més il·lusió". El cuiner ha dedicat el seu discurs a reivindicar valors com el respecte per la professió, l’honestedat i la importància de compartir i ser agraïts davant dels èxits. El xef també ha destacat la necessitat d’"empoderar" les noves generacions del món de la gastronomia a partir de la seva experiència a El Bulli. Segons Adrià, les claus per assolir l’èxit passen pel "talent, la formació i la valentia".
El Govern ha destacat que Adrià va "renovar el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial". En el cas de Biscari, l’executiu subratlla que ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya, amb una trajectòria que combina "excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu".