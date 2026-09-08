El Govern posa en marxa els pressupostos del 2027 a l'espera d'incorporar el nou finançament

El Govern aprova aquest dimarts el sostre de despesa per als pressupostos de 2027. És a dir, la quantitat de recursos que podrà gastar la Generalitat l'any vinent, que serà de 43.191 milions d'euros, un 5% més que l'any 2026. Aquest límit no inclou encara els recursos previstos amb el nou model de finançament, que encara no s'ha aprovat al Congrés, i que permetria a la Generalitat disposar de 4.700 milions d'euros més. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat aquest dimarts a Els Matins que el nou sostre de despesa incorpora un augment dels ingressos, entre impostos cedits i propis, i també els recursos del model de finançament vigent. Si s'aprova la reforma del model, s'haurà de modificar aquest límit de despesa.
Romero no ha detallat encara quins seran els àmbits prioritaris dels nous comptes, perquè ara serà feina de les conselleries detallar-ho. "Hi ha moltes necessitats i no podem arribar a totes, haurem de prioritzar", ha admès la consellera. De tota manera, és molt difícil que el Govern aconsegueixi aprovar nous pressupostos, perquè s'apropa un any electoral en què els acords seran més cars. Ho podria desencallar, però, l'entrada extraordinària de recursos fruit del nou model de finançament. En tot cas, conscient que els pressupostos passen exclusivament per un pacte amb ERC i els Comuns, Romero ha confirmat que l'aprovació del sostre de despesa s'ha comunicat abans als socis de la investidura.
Pel que fa al finançament, aprovat la setmana passada al Consell de Política Fiscal i Financera, el Govern confia que s'aprovi en consell de ministres a finals de setembre i pugui arribar al Congrés. Serà aleshores quan totes les mirades es traslladaran a Junts, que de moment manté el veto a tramitar-los. "Tenim una oportunitat molt important amb el nou model", ha insistit Romero, que ha instat el partit de Carles Puigdemont a asseure's a negociar. De moment, ha dit, no hi ha hagut contactes, però hi ha marges de negociació -per exemple els recursos pel català o la capacitat normativa- en què es poden fer concessions als juntaires. "Estem oberts a negociar", ha remarcat la consellera.