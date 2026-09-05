El PP envesteix de nou contra el finançament: «Servirà per pagar la festa a 4 pelacanyes»

El Partit Popular espanyol continua carregant amb força contra el govern espanyol i furgant en les ferides de Pedro Sánchez, molt collat per la crisi de Ceuta. Aquesta vegada, però, el motiu de les crítiques no és la gestió migratòria, sinó el finançament. L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) donés llum verda al nou model amb el suport de Catalunya i les Canàries, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qüestionat la viabilitat del nou finançament, que ara ha d'arribar al Congrés: "En quin cap cap aprovar el finançament quan hi han votat en contra el 80% dels espanyols, amb el suport de només dues autonomies?", es pregunta.
Més contundent s'ha mostrat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que considera que el nou model servirà per "pagar la festa a 4 pelacanyes nacionalistes" i per mantenir els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa al poder. Ayuso ha constatat que l'autonomia "més perjudicada" és Madrid, tot i aportar el 70% de la caixa comuna, tal com ha assegurat. "Ara haurem d'aportar 800 MEUR més, i ens menjarem el deute dels independentistes perquè Sánchez compri les eleccions a Catalunya", ha afegit.
La presidenta de la Comunitat de Madrid ha acusat el govern espanyol d'estar "trossejant Espanya" i de "fabricar nacions para-legals": "Els madrilenys no podem més. Cada matí aixequem la persiana per pagar la festa nacionalista a 4 pelacanyes perquè Illa es pugui mantenir, i Sánchez després", ha etzibat la líder dels populars madrilenys, que assegura que "qui toqui els diners de Madrid ho pagarà car". Des de la capital espanyola, el líder del PP ha defensat un nou sistema on es tracti a tothom "amb igualtat i dignitat": "La clau és el cost efectiu dels serveis públics, i no tenir els vots d'un líder independentista que, per cert, no forma part ni tan sols del seu Govern de la Generalitat", ha dit en referència al president d'ERC, Oriol Junqueras: "Ell no governa i no és ningú a efectes de finançament autonòmic", ha insistit Feijóo.
El PSOE també carrega contra Feijóo
En resposta a les paraules de Feijóo, la secretària d'Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmat que "l'espanyolitat" del president estatal del PP és "tan gran" que prefereix que la ciutadania perdi serveis públics i poder adquisitiu. En referència al rebuig del PP al nou model de finançament, Bernabé ha acusat Feijóo de preferir una "Espanya crispada" i buscar la "confrontació". "Que la ciutadania visqui millor i amb més recursos no li importa", ha afegit.
La també delegada del govern al País Valencià ha argumentat que tota la gent a qui el PP convoca per manifestar-se "a favor del poble de Ceuta" estaria "encantada" de tenir millors serveis. Bernabé ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa del PSPV-PSOE, aquest dissabte al migdia.