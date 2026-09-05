Romero insta Junts a «no perdre l'oportunitat» amb el finançament

La reforma del finançament s'encamina cap al Congrés, però sense cap garantia d'èxit. Aquest dissabte, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per "no perdre la finestra d'oportunitat". En declaracions a Catalunya Ràdio, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que "no se sap" si aquesta "oportunitat" encara hi serà d'aquí a un any.
En aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez "sap que haurà d'oferir alguna cosa" per convèncer Junts. Així mateix, ha reiterat a la formació juntaire que a Catalunya hi ha "un clam" a favor del finançament, motiu pel qual haurien de posicionar-s'hi a favor. Romero ha insistit a aprovar el nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor el gener del 2027: "Cal habilitat per negociar", ha reflexionat la titular de la cartera d'Economia. Preguntada per quins "elements" podria oferir el govern espanyol per convèncer Junts, Romero ha citat la recaptació de l'IRPF: "En podria ser un, o en podria haver d'altres". Tot seguit, ha afegit el criteri de la població ajustada i l'element del cost de la vida, o el finançament de les llengües.
La consellera Romero ja va manifestar divendres "satisfacció absoluta" amb l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). "Avui s'inicia un camí important", va afirmar a la sortida de la trobada. Després que Catalunya i les Canàries hagin estat les úniques que han donat suport a la proposta, juntament amb el govern espanyol, Romero va cridar a "generar més consens" durant el tràmit parlamentari al Congrés a través de les esmenes.
El calendari entrebancat del finançament
El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va donar divendres llum verda al nou model de finançament amb el suport de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel PP -que han assistit a la cita tot i la crida de la Comunitat de Madrid a no fer-ho-, Castella-la Manxa i Astúries han votat 'no' al sistema per "insolidari". Superat el tràmit d'aquest divendres, el model proposat pot continuar el seu camí cap al Consell de Ministres, que l'aprovarà com a avantprojecte de llei orgànica i després arribarà al Congrés dels Diputats. El Ministeri d'Hisenda calcula que necessitarà entre 10 i 12 dies per plasmar la proposta en text i aprovar-la en seu governamental.
Les comunitats del PP van criticar l’uníson el nou sistema i han demanat que es retiri. Segons la consellera andalusa, Carolina España Reina, el model "trenca la igualtat" dels territoris per donar "privilegis a Catalunya" i ha estat "dissenyat per l’independentisme": "Totes les comunitats tenim clar que aquest sistema s’havia de negociar amb les comunitats, no entre Sánchez i Junqueras", ha dit la titular de la cartera d'Economia.