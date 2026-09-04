El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha admès aquest divendres que el nou model de finançament és "insuficient" però "infinitament millor" que l'existent i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta, després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. "Ningú en treu menys, tothom en treu més", ha reiterat Junqueras sobre el finançament. Així ha respost a les crítiques del president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, sobre el nou sistema. A parer de Page, a llarg termini la seva comunitat en surt perdent.
El nou finançament ha superat aquest divendres el tràmit del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que ha certificat el rebuig de les autonomies del PP i del PSOE, i que només ha comptat amb el suport de Catalunya i les Illes Canàries, i ara s'encamina cap al Congrés sense tenir garanties de prosperar. L'última bala de Sánchez necessitarà reunir un cop més -l'últim?- la majoria que el va portar a la Moncloa. La reunió ha anat com es preveia. El ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha exposat els detalls de la reforma.
Es parteix de la capacitat tributària perquè les comunitats tingui més autonomia amb més cessió d'impostos. Després hi ha un anivellament horitzontal entre territoris, i finalment un anivellament vertical amb el què aporta el govern d'Espanya, uns 21.000 milions d'euros. "És una aportació sense precedents", ha dit España. Amb aquests tres elements es distribueixen el 99% dels recursos que es distribueixen. La resta és a través de l'IVA Pimes -opcional i que Catalunya s'hi acollirà-, el fons climàtic i l'estatus quo perquè ningú hi surti perdent. Als instruments de solidaritat s'incorporen elements com la població flotant pel turisme, reforçar la lluita contra la despoblació o tenir en compte elements com la massa forestals.
Junts manté l'esmena a la totalitat al nou finançament
Al seu torn, Junts mantindrà l'esmena a la totalitat a la proposta de nou sistema de finançament. Així ho ha afirmat el diputat Josep Maria Cruset, qui ha assenyalat que en el text demanaran un concert econòmic català. En aquest sentit, ha estès la mà a ERC, Comuns i PSC perquè donin suport a l'esmena un cop la proposta arribi al Congrés. Alhora, Cruset ha criticat la proposta presentada al CPFF, la qual considera que és un "cafè per a tothom". "Aquesta proposta neix sense el suport parlamentari necessari al Congrés i, per tant, no deixa de ser un brindis al sol sense la força política per poder prosperar i arribar a finalitzar la tramitació", ha etzibat.
En una atenció a mitjans des de Tarragona, Cruset ha criticat el nou finançament, que apunta que té una aplicació "durant els pròxims vint anys", un fet que considera que és "clarament insuficient per a les necessitats econòmiques de la Catalunya actual". En aquest context, Cruset ha assenyalat que el partit mantindrà l'esmena a la totalitat, en què inclouran un concert econòmic per a Catalunya. D'altra banda, Cruset també ha valorat la plantada per part del PP de Madrid a la trobada. Segons el diputat de Junts, el PP defensa un model que "ofegui encara més Catalunya", mentre que en el seu cas, en reivindiquen un altre que "doni oxigen".
Els Comuns defensen el "pas endavant" del nou model
Per la seva banda, els Comuns han defensat el "pas endavant" que suposa disposar d'un nou finançament i "més recursos" per a serveis públics, davant l'estratègia del PP de "fer-lo fracassar". Així ho ha descrit la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una publicació a X, on ha cridat les forces catalanistes a "estar a l'altura del moment" i fer-lo possible.