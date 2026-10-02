El Congrés tomba els decrets d'habitatge i Sánchez meditarà durant el cap de setmana si convoca eleccions

No hi ha hagut sorpreses. Els decrets d'habitatge del govern espanyol han caigut pel "no" de Junts al Congrés, una derrota parlamentària que aboca Pedro Sánchez al caire de l'abisme. Una caiguda, ara, potser volguda, perquè pels passadissos de la Moncloa ja es valora un avançament electoral per intentar aprofitar l'impuls del moviment social en habitatge. Com ja havien anunciat tots els actors implicats, el primer decret en habitatge l'han tombat la suma de PP, Vox i Junts mentre que ha rebut el suport del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, el PNB, Podem, el BNG i Coalició Canària. En el cas del segon, el PNB s'ha unit a la suma de la dreta espanyola i Junts.
La caiguda dels dos decrets ha activat la possibilitat d'una convocatòria avançada d'eleccions a l'Estat. Sánchez no farà cap declaració aquest divendres i s'ha pres el cap de setmana per meditar si finalment dissol les Corts i convoca a les urnes abans d'acabar l'any. A la Moncloa ja no es descarta cap escenari malgrat que el president sempre havia dit que els comicis serien el 2027. Durant la sessió al Congrés, ha anat entrant i sortint del plenari, i s'ha reunit amb diversos membres del govern per saber quina opinió tenen sobre l'escenari actual. Els partits de Sumar es reuniran aquest dissabte per estudiar la situació.
Allau de retrets a Junts
No ha estat eficaç l'última oferta del govern espanyol al grup de Míriam Nogueras. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha proposat que el decret es tramiti com un projecte de llei, fet que hagués permès a Junts introduir les consideracions que defensen. Tampoc ha estat efectiu l'oferiment de la cap de files dels juntaires, que ha demanat al govern espanyol que retiressin el decret i que comencessin a treballar, com a punt de partida, amb la proposta dels nacionalistes catalans. "La història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen", ha assegurat Sánchez, en un missatge cap a PP, Vox i Junts.
Més enllà de l'intercanvi fallit d'ofertes entre Rodríguez i Nogueras, la sessió ha estat marcada per un allau de retrets a Junts. Qui ha tingut un to més contundent ha estat Gabriel Rufián, que s'ha compromès a treballar per a "l'ostracisme polític" de Junts, ha dit que Nogueras és una "mala política" i ha demanar un canvi de rumb a la formació: "Tornin al pujolisme i deixin d'imitar la salvatge d'Orriols". A l'inici de la compareixença, el cap de files d'ERC ha posat un bitllet de cinquanta euros sobre el faristol i ha dit que "aquesta és l'estelada de Junts".
També els socis del govern han carregat contra els de Carles Puigdemont. "Diuen que volen castigar el malvat govern, però castiguen la gent", ha dit el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López. "La seva infàmia no quedarà impune", ha afegit Gerardo Pisarello, dels Comuns, referint-se també a PP i Vox. Des de l'esquerra, Bildu ha assegurat que "avui, les dretes espanyola, catalana i basca han decidit donar-se de baixa", mentre que Podem ha compartit diagnòstic amb la part progressista de la cambra: "Cada vegada que hi hagi un desnonament seran PP, Vox i Junts qui estaran fent fora la gent de casa seva",
Les mesures en habitatge que han caigut
Quines són les mesures que han caigut? Entre les més destacades hi ha la pròrroga obligatòria de dos anys dels contractes de lloguer que acabin abans del 2029, amb les actualitzacions de preu limitades al 2%; la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat fins al 2030; i una limitació a la compra d’habitatges per part d’entitats amb activitat immobiliària quan l’operació sigui per sota del 70% del valor de taxació.
El paquet també inclou mesures fiscals: una bonificació de fins al 100% de l’IRPF per als propietaris que redueixin un 5% el lloguer, una deducció de fins al 10% per als llogaters amb rendes inferiors a 33.000 euros, un IVA del 10% per als pisos turístics i del 4% per a la construcció d’habitatge protegit. També es planteja blindar la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions. I també convertir en habituals les renovacions automàtiques dels contractes -de cinc anys per als propietaris particulars i set per a les empreses, amb indemnitzacions en cas de no renovació-, aquesta tombada per tota la dreta, inclosa el PNB.
Tambors de convocatòria electoral a Madrid
Més enllà de totes les mesures que cauen en habitatge, el "no" de Junts també ha fet ressonar els tambors d'una convocatòria electoral imminent a Madrid. Ja no són suposicions, sinó informacions. Dirigents del PSOE analitzen, entre els escenaris propers, una convocatòria anticipada. Fonts socialistes admeten que la mobilització per l'habitatge i el "no" de PP, Vox i Junts obren una finestra d'oportunitat per a l'esquerra. Les dates que més destaquen entre els mitjans de Madrid és el 29 de novembre o el 6 de desembre.
Els mateixos tambors ressonen a Sumar i aquest diumenge els partits que conformen la coalició es reuniran per valorar un possible avançament electoral. Qui no ho veu clar és Rufián, que ha recordat a Sánchez "que no té res a la seva esquerra per poder sumar" si convoca eleccions. Malgrat que la crisi en habitatge pot jugar a favor de l'esquerra, qui no té por d'anar a les urnes són PP i Vox que, a través dels seus líders, han demanat a Sánchez que convoqui després de la caiguda dels decrets en habitatge.