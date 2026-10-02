Última oferta del govern espanyol a Junts: tramitar el decret en habitatge com a projecte de llei

El govern espanyol ha fet una última oferta a Junts per tirar endavant les mesures en habitatge. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha plantejar que el primer decret es tramiti com a projecte de llei, de tal manera que el grup comandat per Míriam Nogueras pugui incorporar les seves "puntualitzacions i correccions tècniques". Durant el debat al Congrés, la ministra ha afirmat que, si Junts permet la convalidació del decret, l’executiu espanyol impulsarà “immediatament” la tramitació “d’urgència” com a projecte de llei. “Podem votar avui i estar amb la gent, avançar en un text en aquesta cambra, o podem fallar, és l’hora de la veritat”, ha advertit Rodríguez.\r\n