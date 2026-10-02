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Els Mossos blinden la seu de Junts davant la protesta pel «no» als decrets d'habitatge

Política

  • Manifestants i Mossos prop de la seu de Junts -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 11:27
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 11:29

Tensió a la seu de Junts a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han blindat el Passatge de Bofill, prop de la Sagrada Família, després que el Sindicat de Llogateres hagi convocat una manifestació a les onze hores, coincidint amb l'inici del debat al Congrés sobre els decrets d'habitatge que rebran el "no" del partit de Carles Puigdemont. De moment, són unes poques de desenes de manifestants els que s'han aplegat a l'entorn de la seu de Junts mentre que agents de la policia catalana hi prohibeixen el pas.

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