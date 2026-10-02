Els Mossos blinden la seu de Junts davant la protesta pel «no» als decrets d'habitatge

Tensió a la seu de Junts a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han blindat el Passatge de Bofill, prop de la Sagrada Família, després que el Sindicat de Llogateres hagi convocat una manifestació a les onze hores, coincidint amb l'inici del debat al Congrés sobre els decrets d'habitatge que rebran el "no" del partit de Carles Puigdemont. De moment, són unes poques de desenes de manifestants els que s'han aplegat a l'entorn de la seu de Junts mentre que agents de la policia catalana hi prohibeixen el pas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl «no» de Junts als decrets d'habitatge fa agonitzar la legislatura a Espanya Oriol March\r\n\r\n