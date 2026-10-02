Pepe Álvarez critica el rebuig de Junts: «No és un decret a favor de Sánchez, sinó a favor de la gent»

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha criticat el vot contrari de Junts al decret d’habitatge i ha defensat que l’oposició hauria de "treballar per la gent i no en contra la gent". En una visita a Campdevànol, al Ripollès, ha assegurat que el decret "no és a favor de Pedro Sánchez", sinó de les persones desnonades o que no poden assumir un lloguer d’acord amb el seu salari.\r\n\r\nÁlvarez ha advertit que el problema de l’habitatge "s’està estenent arreu del país" i que ja no afecta només grans ciutats com Barcelona, Madrid o València. El dirigent sindical considera que l’habitatge s’ha convertit en "un gran problema social" i en un dels principals problemes econòmics, i ha remarcat que, passi el que passi amb la votació dels decrets, "queda molta feina a fer".\r\n\r\nSobre la possibilitat d’una vaga general, Álvarez ha demanat estudiar com articular una "gran jornada de lluita" i ha advertit que "convocar les vagues és fàcil, però fer-les és una mica més complicat". Durant la visita a Comforsa, l’empresa de capital 100% públic del Ripollès, també ha defensat que la indústria de la defensa pot representar una oportunitat per ampliar el negoci i consolidar llocs de treball, tot puntualitzant que es tracta de "desenvolupar la indústria de la defensa".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa caiguda dels decrets d'habitatge deixa Sánchez al caire de l'abisme Lluís Girona Boffi\r\n\r\n