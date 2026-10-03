Nogueras es reafirma en el «no» als decrets: «Si s'hagueren aprovat, la situació actual seria pitjor»

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha dit que al seu grup parlamentari estan "convençudíssims" del "no" als dos reials decrets, n'assumeixin "el risc" i estan "preparats" per unes eleccions. Així ho ha expressat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, en què també ha recriminat al president espanyol, Pedro Sánchez, actuar "més en clau electoral que per solucionar el problema" de l'habitatge.
Mentre Sánchez medita durant aquest cap de setmana si convoca eleccions, Nogueras ha dit que, per ara, l'executiu no ha contactat amb Junts sobre la seva proposta alternativa. "És evident que si convoquen eleccions la decisió haurà estat en clau electoral i no constructiva", ha afegit. Per a la portaveu del partit, si el PSOE tingués "ganes de solucionar el problema", s'asseuria amb Junts perquè té "una solució sobre la taula" que "s'hauria de treballar".
"Som molt conscients que la situació és terrible, ahir vam fer el que havíem de fer", ha argumentat, insistint que els reials decrets llei no combatien els fons voltor i haurien empitjorat la crisi de l'habitatge amb una reducció d'oferta.
Comparació amb el primer "no" a la llei d'amnistia
La portaveu de Junts al Congrés ha comparat la situació amb el seu primer "no" a la llei d'amnistia, que ha assegurat que va servir perquè es presentés un text més ben treballat. Nogueras ha dit que sobre habitatge "només hi ha dues propostes sobre la taula", la de Junts i la del Sindicat de Llogateres, que considera que és la que ha assumit el govern espanyol.
"El nostre model no és el de Colau ni el d'Ayuso", ha defensat Nogueras, que s'ha erigit en defensora del 90% dels propietaris a Catalunya, que ha remarcat que són "petits propietaris" als quals han de donar estabilitat, fet que segons la portaveu de Junts no es recull a la proposta de l'executiu espanyol. "La nostra proposta sí que frena la compra d'habitatge dels fons voltor, ells no s'hi ha atrevit", ha afegit.