ERC reclama a Sánchez tancar carpetes pendents amb Catalunya si esgota la legislatura

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha reclamat aquest dissabte a Pedro Sánchez que, si decideix esgotar la legislatura, sigui "per propostes i no per xous mediàtics". En declaracions als mitjans després del rebuig als dos decrets d'habitatge, ha recordat que convocar eleccions és potestat del president espanyol i li ha demanat aprofitar el temps que quedi per tancar carpetes pendents com el finançament o Rodalies. També ha carregat contra Junts, a qui ha acusat de votar "en contra de Catalunya" i de la classe mitjana i treballadora, i de posar-se "al costat dels reaccionaris".
Concretament, la secretària general d'ERC ha assenyalat algunes carpetes pendents, pactades amb els republicans, com el nou sistema de finançament, la condonació del deute amb l'Estat pel FLA o el traspàs de Rodalies "a mans catalanes". En aquest sentit, ha assegurat que aprofitaran "tot el temps que quedi per collar el govern espanyol" i "rematar els compromisos amb Catalunya".
Pel que fa al període de reflexió obert aquest cap de setmana per Pedro Sánchez, la número dos dels republicans ha dit que el PSOE ha de pensar si vol dedicar el que queda de legislatura a "tirar endavant consensos" com l'accés a l'habitatge. "Per part nostra estarem preparats per a qualsevol escenari", ha deixat clar sobre un eventual avançament electoral.
Junts, "desconnectat" del país
D'altra banda, l'endemà de la votació al Congrés, la secretària general d'ERC ha insistit que Junts viu "completament desconnectat de la realitat" del país, "dels joves" i "de les famílies". Davant d'això, ha defensat que ERC "sempre estarà per defensar Catalunya" i els interessos de la classe mitjana i treballadora. Preguntada per les paraules del portaveu republicà a Madrid, Gabriel Rufián, que va dir que treballaria personalment per portar Junts a "l'ostracisme polític", Alamany ha evitat entrar-hi: "Per a mi el més important és parlar de la gent". Sí que ha lamentat que es perdés "una gran oportunitat" i ha desitjat que Junts "recuperi la connexió amb el país".
Pel que fa als socialistes, Alamany els ha retret que, a Catalunya, "cada vegada que hem volgut avançar en la regulació", el PSC i el PSOE han "arrossegat els peus". També els ha acusat de penjar-se "medalles que no són seves" en matèria d'habitatge. Segons ella, el PSOE sempre ha anat "a remolc" en la regulació dels preus del lloguer, el lloguer de temporada i d'habitacions o l'eliminació dels pisos turístics. "La reflexió potser seria per què s'ha trigat tant en aquests vuit anys a fer allò que calia", ha etzibat.
Suport a la manifestació
Finalment, la secretària general d'ERC ha donat suport a la manifestació d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge, convocada pel Sindicat de Llogateres a l'Hospitalet de Llobregat. Ha alertat que l'accés a un pis "ja no és un drama que afecti els joves", sinó també les famílies, i ha defensat que les ciutats "són per a viure-hi, i no botins" per als fons inversors.