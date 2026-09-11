La manifestació de la Diada a Barcelona aplega 100.000 persones segons l'ANC i 45.000 segons la Guàrdia Urbana

L'independentisme no abandona els carrers. Aquest 11 de setembre, els carrers del país s'han tornat a omplir d'estelades i crits "d'independència" en tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes, a Barcelona, Girona i Amposta. Amb el lema "Hi soc. Hi som. Pel present i pel futur. Independència", l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN han apostat per descentralitzar les mobilitzacions.
Segons la Guàrdia Urbana, 45.000 persones s'han congregat als carrers de Barcelona a la manifestació organitzada per les entitats independentistes, 17.000 més que l'any passat que n'eren 28.000, també segons les autoritats. Aquestes xifres, tot i estar allunyades de les mobilitzacions per les diades del Procés, suposen un augment significatiu en relació amb la manifestació de l'any passat, marcada per la pluja.
Per la seva banda, l'ANC apunta que més de 130.000 persones han omplert els carrers de Barcelona, Girona i Amposta. Els sobiranistes calculen que més de 100.000 manifestants s'han congregat a Barcelona; 15.000 ho han fet a Girona i 6.000 a Amposta. Segons la policia, però, la concentració a la ciutat gironina ha aplegat 11.000 manifestants i la d'Amposta, 1.600.