Prop de 7.000 persones, segons l’organització, i 1.100, segons la Guàrdia Urbana, s’han manifestat aquest divendres a la tarda pel centre de Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. La mobilització, convocada per l’esquerra independentista, ha estat encapçalada per la CUP, Alerta Solidària, Arran, COS, Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans sota el lema "Un poble en lluita per una terra lliure".
La marxa ha començat a la plaça Urquinaona i ha avançat fins a la plaça Comercial, davant del Centre Cultural El Born, on s’ha celebrat l’acte final. Durant el recorregut, els manifestants han cridat contra el capitalisme, el feixisme o la massificació turística, entre altres proclames.
"Sílvia Orriols, rata feixista"
Un dels principals objectius de les proclames ha estat l’alcaldessa de Ripoll i dirigent del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Al llarg de la manifestació s’han sentit reiteradament crits de "Sílvia Orriols, rata feixista" contra la dirigent ultra. A banda de la mobilització a Barcelona, l'esquerra independentista també ha organitzat manifestacions aquest divendres a Lleida, Girona i Reus.