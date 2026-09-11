Junqueras avisa del risc de convertir Catalunya en un «búnquer cada cop més petit i aïllat»

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest Onze de Setembre una Catalunya que, davant les amenaces de l'autoritarisme, presenti un projecte "integrador" i "inclusiu". Davant "l'afebliment de la identitat nacional", ha dit, la millor manera de "defensar" la pàtria és "incloure tothom que se'n vulgui sentir partícip". En aquest sentit, Junqueras ha recordat que el país i la identitat catalana "no són un búnquer cada cop més petit i aïllat".
En la seva intervenció durant l'acte polític d'Esquerra amb motiu de la Diada, Junqueras ha lamentat que el concepte de democràcia està en crisi, i ha recalcat que el principal motiu és la por, que "alimenta l'autoritarisme" i que assenyala els que han arribat a Catalunya de fora. En aquest sentit, el president del partit ha dit que la immigració no és pas una amenaça per al país. Segons apunta, la resposta a aquestes "amenaces" ha de ser “un projecte integrador, inclusiu, garantidor de drets i oportunitats”.
D'altra banda, el líder republicà ha argumentat que el projecte de la seva formació és aquell conscient que Catalunya té “una llengua i una cultura mil·lenàries que val la pena defensar i compartir”. “L’independentisme progressista és aquell que sap que només hi ha futur si hi ha un futur col·lectiu”, ha reivindicat.
“Algú pot tenir la percepció que la millor manera de respondre davant les inquietuds del present és fer-ho des d’una proposta desalineada amb el concepte de pàtria”, ha alertat Junqueras. “Però no hi ha cap exemple d’estat del benestar i de democràcia profunda que estigui separat de la seva nació. Tot projecte de justícia social és també un projecte nacional. I nosaltres estem aquí per defensar que les dues coses són indestriables”, ha afirmat.
Alamany: "Aquest camí no és nou"
Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha reconegut que quan la societat pateix canvis “és normal que la gent tingui por”. “I jo em nego a deixar que l’extrema dreta gestioni aquesta por o aquesta disputa per la identitat”, ha verbalitzat. Per això, ha advertit que “governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més” està “debilitant el país”. “N'hi ha alguns que utilitzen aquesta por i proposen tancar-nos, els qui veuen les resignacions i les utilitzen no per fer el país més fort, sinó per enfrontar-nos”, ha dit.
Sobre l'avenç de forces com Aliança Catalana, la també alcaldable a Barcelona ha assegurat que la seva formació és més forta: "No podem permetre que una política que no va ser capaç de desobeir per una bandera al seu ajuntament doni lliçons als nostres dirigents que han patit presó, exili i repressió". “Aquest camí no és nou, és el que ha fet ERC en els seus 95 anys d’història i que ens ha permès avançar, resistir i vèncer”, ha assegurat.
En la línia de Junqueras, Alamany ha dit que Catalunya està avui “dèbil” a causa de la precarietat laboral, la situació de la llengua, el “col·lapse” de les infraestructures i el desequilibri territorial. “Hi ha gent que pensa que el país l’ha abandonat. Volem ser lliures? Doncs no deixem sol ningú”, ha clamat. Per tal de “guanyar”, ha dit, la millor recepta és “donar respostes de país” als problemes actuals.
Riba reivindica l'independentisme com a “solidari i convençudament internacionalista”
Per la seva banda, l’eurodiputada Diana Riba ha reivindicat l’independentisme com a “solidari i convençudament internacionalista”. Segons ha dit, Catalunya és un poble “obert i acollidor”, i “molt conscient del patiment aliè”. Riba ha alertat del creixement de les forces reaccionàries a escala global, però ha fet una crida a la seva formació a passar a l’acció “amb tota l’ambició”.