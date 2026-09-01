Adif suprimirà l'últim pas de nivell de Llinars del Vallès

Adif ja ha començat els treballs per eliminar el pas a nivell del carrer Torrent Moix de Llinars del Vallès, conegut popularment com el pas de Flamagas. Es tracta de l’últim pas a nivell per a vehicles i vianants que encara quedava dins del tram urbà de la línia ferroviària al municipi. Situat a l’extrem del nucli urbà, el pas el fan servir tant vehicles com per vianants. L'eliminació del pas es preveu que millori la seguretat i la connexió entre els diferents punts del municipi, especialment en un punt de la xarxa ferroviària que ha registrat diversos accidents al llarg dels anys.
Les obres comportaran afectacions al camí que discorre en paral·lel a les vies, entre l’aparcament de l’estació de Renfe i l’empresa Flamagas. A partir de l’1 de setembre el pas quedarà completament tancat al trànsit fins que acabin les obres. L’actuació es desenvoluparà de manera paral·lela a les obres de remodelació de l’estació de Llinars, que estan aturades amb previsió de reprendre-les aquest setembre. Adif va adjudicar el projecte l’abril del 2025 a la Compañía General de Construcción Abaldo per un import d’1,86 milions d’euros, amb finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
La supressió del pas a nivell donarà pas a un nou itinerari per a vianants: un pas inferior d’uns 29 metres de longitud, equipat amb escales i rampes, al final del carrer Girona. La nova infraestructura, que ja es va anunciar el 2024 a través dels canals oficials d'Adif, se situarà aproximadament 120 metres de l’actual pas a nivell i quedarà més a prop de l’estació.
El projecte també preveu l’adequació i pavimentació del camí que connecta l’actual pas a nivell amb el pont sobre la riera Giola. A més, es condicionarà el vial paral·lel a les vies per facilitar que els vehicles puguin accedir al pas inferior viari existent a la carretera B-510, a l’altura de l’avinguda Comas i Masferrer.