Activen el Plaseqcat per un incendi amb liti en un polígon de Granollers

Protecció Civil ha activat el Plaseqcat en fase d'alerta a primera hora d'aquest dimecres per l'incendi en uns contenidors amb liti a l'empresa A3 del polígon Coll de la Manya de Granollers. Els serveis d'emergències s'han desplegat a la zona, mentre que els Mossos d'Esquadra hi han tancat l'accés.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a primera hora d'aquest dimecres i fins al punt s'hi ha desplaçat vuit dotacions del cos, entre les quals està el Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), unitat especialitzada a gestionar emergències amb perill químic, radioactiu o biològic.
El foc està localitzat en un passadís exterior entre dues naus i la columna de fum és important, però de moment es manté la fase alerta del Plaseqcat perquè no hi ha perill d'afectació en la població, segons ha afirmat Protecció Civil a Nació. Els cossos d'emergències han indicat que les flames no es poden extingir amb aigua i que a hores d’ara s'està monitorant l'incendi per evitar que les flames es propaguin. Es calcula que hi ha 30 tones de material afectades.
Per què és perillós que es cremi liti?
El liti és un metall que s'utilitza per crear bateries per a productes electrònics portàtils com mòbils o ordinadors. La seva combustió arriba a temperatures molt elevades, fet que facilita la propagació de les flames a altres materials propers. Motiu pel qual aquests tipus d'incendis poden resultar especialment perillosos en entorns industrials.
Quan el liti crema, allibera fums tòxics i compostos químics irritants que poden afectar greument les vies respiratòries. El risc encara és més gran en el cas de les bateries de liti, presents en dispositius electrònics, ja que poden patir una fuita tèrmica que desencadeni incendis sobtats i difícils d’extingir.
Davant d'un incendi de liti, no es pot utilitzar aigua, perquè quan entra en contacte amb aquest element genera hidrogen, un gas altament inflamable, i una gran quantitat de calor que pot agreujar el foc o, fins i tot, causar explosions. I amb què es pot apagar? S'utilitzen extintors de classe D, que contenen una pols especial capaç d'apagar les flames.