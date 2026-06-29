Troben un cadàver estat de descomposició en una zona boscosa del Vallès Oriental

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició en una zona boscosa de Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat la nit de Sant Joan i, de moment, s'estan duent a terme les tasques d'identificació de la víctima. Un cop s'hagi pogut identificar el cadàver, la policia obrirà la investigació per determinar les causes de la mort i esclarir si es tracta d'una mort natural o si hi ha indicis de criminalitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nFerit un home per arma de foc després de diversos trets al barri de la Mina\r\n\r\n