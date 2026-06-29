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ARA MATEIX

Ferit un home per arma de foc després de diversos trets al barri de la Mina

Societat

  • Edifici Venus La Mina Sant Adrià de Besòs Salvador Illa -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 20:50

Un home ha resultat ferit aquest dimarts a la tarda després de diversos trets al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Tal com ha pogut confirmar Nació, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 18:15 hores arran de les trucades de diversos testimonis que alertaven de detonacions al carrer.

Quan els agents han arribat a la zona, han localitzat diverses beines de projectil a terra. Paral·lelament, les autoritats han tingut coneixement que un home havia anat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i les circumstàncies dels trets, així com una possible relació de la víctima amb el tiroteig.

Notícia en ampliació. 

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