Desarticulades dues xarxes de tràfic sexual amb 23 detinguts i sis víctimes alliberades

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 23 persones -quinze dones i vuit homes- en el desmantellament de dos grups criminals -brasiler i un espanyol- especialitzats en el tràfic de persones per explotació sexual. L'operació ha permès alliberar sis víctimes captades als seus països d'origen amb falses promeses de feina i sotmeses després a deutes abusius. La investigació es va iniciar arran de la detecció d'una possible víctima per part de sanitaris d'un hospital de Sabadell i després que la policia espanyola rebés dues denúncies relacionades amb tràfic d'éssers humans. El 17 de juny es van fer setze entrades i escorcolls, onze en prostíbuls de Barcelona i Girona, i es van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d'alta gamma.
En una roda de premsa a la comissaria de les Corts dels Mossos, el sotsinspector del cos Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic de persones de la DIC, ha assegurat que “la perícia” de la doctora de Sabadell que, l’octubre de 2025, va “detectar indicadors de tràfic d’éssers humans” en una jove va ser clau per activar el protocol policial i posar el cas en coneixement del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV). Arran de la denúncia d’aquesta dona, que va explicar “com l’havien captat i traslladat i com la van amagar en una casa prostíbul on la van explotar sexualment”, es va poder estirar el fil i fer confluir la investigació.
Marcos Gómez, inspector de la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de la Policia Nacional, ha relatat que el juny de 2025 el cos va rebre dues fitxes de tràfic d’éssers humans de veïns que alertaven que podria existir un pis prostíbul a Sabadell. Ha dit que van poder acreditar la veracitat d’aquesta informació i van iniciar una sèrie d’indagacions que van permetre detectar altres prostíbuls vinculats amb aquest immoble.
A partir d’aquests primers indicis, i un cop contrastada tota la informació, els Mossos i la Policia Nacional van constituir un equip conjunt d’investigació per compartir informació i coordinar les actuacions operatives i d’anàlisi criminal sobre una mateixa estructura delictiva. La investigació, tutelada pel Tribunal d’Instància, Secció de Violència sobre la Dona de Manresa, va constatar que existien dues organitzacions criminals liderades per dones que actuaven de forma coordinada: una d’origen brasiler i l’altra espanyola.
Falses ofertes laborals i imposició de deutes abusius
Les víctimes eren captades als seus països d’origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat, mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien venir a l’Estat per exercir la prostitució de forma lliure, quan no era veritat. La xarxa els finançava el viatge fins a l’Estat i, un cop aquí, els imposava deutes desproporcionats, que en alguns casos ascendien als 10.000 euros, que les obligaven a exercir la prostitució en pisos gestionats per l’organització i a estar disponibles 24 hores al dia, els set dies de la setmana. “Del que facturaven només es podien quedar una petita part, perquè la resta es destinava a pagar el deute”, ha apuntat l’inspector de la Policia Nacional.
A més, ha relatat que la majoria de les dones es trobaven en situació administrativa irregular i que a l’interior dels prostíbuls hi havia dones dels grups que feien tasques de control de les víctimes explotades. En molts casos, eren persones que haurien estat captades per les organitzacions en el passat i haurien exercit la prostitució durant anys.
Dos clans interrelacionats
La trama funcionava amb una estructura jerarquitzada i estable, amb un repartiment clar de funcions entre els seus membres. S’encarregaven de la captació, el trasllat, el control de les víctimes, la vigilància, la gestió econòmica i la mobilitat entre els diferents immobles on eren explotades.
Els investigadors van constatar que els dos grups criminals col·laboraven estretament en la gestió dels pisos, la logística de la xarxa i la recaptació dels beneficis. “El clan espanyol ja l’havíem investigat per delictes similars, els més recents l’any 2023, i estava vinculat amb un dels prostíbuls que ja teníem investigat”, ha explicat el responsable de la Policia Nacional.
Ha dit que aquest grup era familiar, que cada membre podia gestionar entre un i dos prostíbuls i que, en total, en tenien una xarxa de nou a les demarcacions Girona i Barcelona. Feia més d’una dècada que es dedicaven a aquesta activitat i fins i tot disposaven de testaferros per crear comptes bancaris o llogar immobles, fet que els permetia passar "inadvertits".
Pel que fa al clan brasiler, era el que s’encarregava de “captar les víctimes al seu país d’origen”. Només tenien antecedents policials, però cap sentència ferma. El responsable dels Mossos ha detallat que també feia deu anys que actuava a Catalunya i estava assentat al centre del país, a la zona de Vic, on el grup va començar a operar instal·lant les primeres cases prostíbul i va estendre la seva activitat a Girona.
Prostitució de baix cost
En una de les vigilàncies que es van fer, els Mossos van constatar que per un prostíbul podien passar més de 100 homes en menys de 72 hores. Això va permetre descobrir que aquests grups oferien tarifes estàndard, però també una modalitat de prostitució de “baix cost”, amb serveis de 10 minuts i preus molt més econòmics que els habituals, que rondaven els 20 euros. “Això fa venir molts més clients que un prostíbul normal i, alhora, empitjora les condicions en què es trobaven les dones, perquè baix cost vol dir abaratir el servei i augmentar la pressió sobre les víctimes”, ha relatat.
Sis víctimes alliberades
L’operació ha permès identificar i protegir sis víctimes. A més de la jove que va originar la investigació, dues dones més van ser alliberades durant el desenvolupament de les diligències, gràcies a una tercera fitxa de tràfic d’éssers humans que va rebre la Policia Nacional i que alertava de dues víctimes retingudes en una casa prostíbul, i tres més en la fase final de l’operatiu. Les seves declaracions van ser determinants per corroborar el funcionament de la xarxa, les condicions abusives a què eren sotmeses i els mecanismes de control, amenaces i explotació que exercien els investigats.
Entrades i escorcolls
L’explotació policial de la investigació es va dur a terme el 17 de juny amb setze entrades i escorcolls en immobles vinculats a la xarxa criminal. Onze dels espais inspeccionats eren cases prostíbul on s’exercia la prostitució, mentre que la resta corresponien a domicilis. Paral·lelament, també es va practicar una detenció a Jaén i dues més a Madrid. Durant el dispositiu, els agents van identificar 53 dones que en aquell moment exercien la prostitució als immobles investigats. A més, van intervenir més de 200.000 euros en efectiu, documentació d’interès per a la investigació, substàncies estupefaents i tres vehicles d’alta gamma.
Els 23 detinguts van passar a disposició judicial el 19 de juny davant el Tribunal d’Instància de Violència sobre la Dona de Manresa. La jutgessa va decretar l’ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança dels vuit principals investigats -cinc dones i tres homes-, i va acordar la clausura temporal de cinc de les cases prostíbul on havien estat explotades les sis víctimes identificades, amb l’objectiu d’impedir la continuïtat de l’activitat delictiva i preservar les proves de la causa.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.