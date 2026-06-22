Collboni vol aprofitar l'idil·li amb Junts per introduir les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu en la resolució del procés d'eleccions primàries de Junts una oportunitat. Ara que ja tenen candidat escollit, i que aquesta figura és la del regidor Jordi Martí, això permet sacsejar carpetes pendents a l'Ajuntament. Almenys aquesta és la visió de l'alcalde del PSC, que ha declarat que "ara que ja hem passat aquesta etapa" -en referència a l'aclariment del candidat juntaire- espera que es puguin "tornar a centrar en la ciutat". I això té una traducció molt concreta, per als interessos socialistes. Segons ha defensat Collboni, una proposta que cal recuperar en aquest final de mandat és la d'introduir les pistoles Taser al catàleg d'armes de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
"Com a govern hem tingut la mà estesa per pactar prioritàriament amb els grups progressistes, però també hem fet acords molt importants amb Junts", ha apuntat, en declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies (ACN). De fet, tal com va explicar recentment Nació, els darrers mesos estan evidenciant un moment dolç entre les dues forces majoritàries del consistori, Junts i PSC. La cadena d'acords entre els dos partits s'ha intensificat en el tram final del mandat, amb votacions clau com la reforma de l'ordenança de civisme i convivència, el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella o el vistiplau a l'arribada del Museu Thyssen al passeig de Gràcia.
Això contrasta amb l'estiu de l'any passat, quan la relació entre Collboni i els juntaires va viure dos revessos clau. Per interessos polítics que anaven més enllà d'aquells debats, no va haver-hi acord en dues carpetes en què tenien una gran concordança ideològica: la reforma de la mesura del 30% d'habitatge protegit als nous edificis o grans rehabilitacions i la introducció de les pistoles elèctriques al cos de la policia local barcelonina. Així, malgrat les dues forces sumen majoria absoluta i tenen capacitat per aprovar totes les mesures que desitgin, no va haver-hi entesa i el govern municipal va assegurar que davant les exigències de Junts, preferien enterrar aquesta proposta.
Gir de guió
De fet, aquest mateix mes de març, el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, consolidava en una entrevista a aquest diari la idea de deixar refredar la proposta de les pistoles Taser: "El pla va trontollar perquè va haver-hi un grup que es va despenjar d'un acord que tots teníem. Va ser una sorpresa. I la primera persona sorpresa amb la votació que es va produir al consell plenari vaig ser jo. Ara bé, el que vaig dir és que aquí no tindrem les carpetes obertes permanentment. Per tant, aquest és un tema que vam aparcar, també perquè tampoc no generava un amplíssim consens social i perquè ja hi ha una força policial amb presència a Barcelona que disposa d'aquest instrument".
Ara, tanmateix, Jaume Collboni ha canviat el guió. "És evident que si la Guàrdia Urbana i els seus comandaments ens demanen aquest instrument, el govern municipal ho atén i ho tornarem a portar al plenari", ha etzibat el màxim representant del consistori, en una atenció als mitjans de comunicació.