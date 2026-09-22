El jutge deixa a un pas de judici el CEO de Glovo per un delicte contra els drets dels treballadors

El jutge ha deixat a un pas de judici el CEO i cofundador de Glovo, Oscar Pierre, per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors. El magistrat ha donat deu dies a les parts perquè preparin els escrits d’acusació o d’arxivament.\r\n\r\nLa Fiscalia considera que "hi ha prou indicis" per portar Pierre a judici, després que declarés com a investigat a finals de 2024. La defensa, en canvi, sosté que el model de negoci de Glovo "no ha perjudicat els drets laborals dels treballadors" i “ha habilitat marges d’autonomia al repartidor d’acord amb la llei”; com que no hi ha requeriments de la Inspecció de Treball desatesos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAyuso topa amb el rebuig ciutadà al The District en la inauguració a Madrid Gerard Mira\r\n\r\n