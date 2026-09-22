Detenen el raper Morad per agredir un policia al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el raper Morad per agredir un agent. Els fets van tenir lloc diumenge passat, segons ha avançat Metrópoli i ha pogut confirmar l’ACN.\r\n\r\nEls agents estaven fent una actuació en matèria de trànsit amb un conductor d’un patinet al carrer Pau Claris, al centre de la ciutat, quan Morad, que no tenia cap mena de relació amb el conductor, es va acostar als agents increpant-los i va donar un cop al braç a un d'ells. Arran d'aquest incident, va ser detingut per atemptat contra agents de l’autoritat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nInvestiguen un segon «segrest exprés» en ple carrer a Barcelona: alliberen la víctima ferida a Salt Marc Orts i Cussó\r\n\r\n