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Detenen el raper Morad per agredir un policia al centre de Barcelona

Societat

  • El raper Morad, en una imatge d'arxiu

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Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 10:46
Actualitzat el 22 de setembre de 2026 a les 10:48

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el raper Morad per agredir un agent. Els fets van tenir lloc diumenge passat, segons ha avançat Metrópoli i ha pogut confirmar l’ACN.

Els agents estaven fent una actuació en matèria de trànsit amb un conductor d’un patinet al carrer Pau Claris, al centre de la ciutat, quan Morad, que no tenia cap mena de relació amb el conductor, es va acostar als agents increpant-los i va donar un cop al braç a un d'ells. Arran d'aquest incident, va ser detingut per atemptat contra agents de l’autoritat.

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