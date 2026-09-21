Plataforma per la Llengua demana als sindicats incloure el català a les negociacions amb Educació

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dilluns un manifest que denuncia la regressió en l'ús del català als centres educatius i les amenaces judicials contra el model d'escola catalana, i que reclama a la Generalitat "mesures urgents" per reforçar la immersió lingüística i garantir que tots els alumnes acabin l'ensenyament obligatori amb un domini adequat de la llengua. L'entitat lingüística també insta els sindicats a incorporar la llengua i aquestes reivindicacions concretes a la mesa de negociació amb el Departament d'Educació i considera que en les últimes mobilitzacions la llengua ha deixat de ser una prioritat general, a diferència del que ha passat al País Valencià. El text ha estat presentat a USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical, CGT i la Plataforma Pública i en Català.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«L'Estat ha de negociar menys i barallar-se més pel català a Europa» Lluís Girona Boffi\r\n\r\n