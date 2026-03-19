Alberto Fernández denuncia Sirera per «irregularitats» i caldeja la crisi al PP de Barcelona

La crisi al PP de Barcelona, que aquí hem explicat, puja de to. Segons ha informat l’Ara i ha pogut confirmar Nació de fonts del partit, l’exregidor Alberto Fernández Díaz ha denunciat internament suposades “irregularitats” de Daniel Sirera, actual cap del grup municipal a l’Ajuntament, que infringirien els estatuts del partit. Entre elles hi hauria la formació de comissions gestores als districtes al marge de les juntes locals i la designació de consellers de districte que ni viuen ni treballen al territori.
Sirera és ara mateix un dels dirigents del PP català més ben vistos per la direcció d’Alberto Núñez Feijóo. Amb voluntat de continuar sent el candidat a alcalde en les municipals de l’any vinent, el regidor ha aconseguit l’aval de Génova per fer-se amb el control de l’organització del partit a la ciutat de Barcelona, derrotant a la direcció provincial que lidera l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Aquest ha estat un pols llarg del qual Sirera ha emergit com a vencedor, però que ha deixat ferides obertes.
El desarrelament de molts consellers de districte, als quals s’ha premiat per la seva alineació amb Sirera ha enfurismat una part del partit, com hem anat explicant . Quan falta poc més d’un any per a les municipals, les enquestes no mostren un ascens significatiu del PP a Barcelona, on va obtenir 4 regidors el 2023 i on ara haurà de competir amb un Vox a l’alça i una Aliança Catalana que, poc o molt, furga en totes les bosses de vot conservadores.
El moviment efectuat per Alberto Fernández és important. Prové d’un històric de la formació que no pot ser negligit i que conserva requesta en diverses franges del PP, també entre la militància barcelonina. La plataforma Barcino5G impulsada per Fernández ja va causar preocupació en l’entorn de Sirera. Potser això explica que el PP de Barcelona convidés recentment l’exdirigent a un col·loqui sobre la ciutat junt amb Sirera. Pel que es veu, l’intent d’amorosir la relació no ha fructificat i tot indica que velles querelles amenacen de tornar.