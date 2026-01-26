Sirera completa la conquesta del PP de Barcelona

Aquest vespre, l’executiva provincial del PP a Barcelona, que presideix l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, aprovarà les noves exigències de Daniel Sirera, cap del grup municipal a l’Ajuntament de Barcelona, i designarà un mínim de cinc nous presidents del partit a Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Martí, Horta i Sant Andreu. Així ho han explicat a Nació fonts del PP.
Des de fa setmanes, Sirera ha anat col·locant peces de la seva absoluta confiança com a portaveus en els consells de districte, amb la llum verda de Génova. L’objectiu és que el regidor disposi d’un equip ben engreixat de cara a les municipals del 2027, en què apareix com a virtual alcaldable del seu partit.
Els nomenaments demostren que Sirera és ara mateix un dels dirigents més ben vistos a Génova. També culmina la conquesta del territori, que va tenir un moment decisiu amb la creació de la junta local del PP a Barcelona, òrgan que no existia des de feia dècades i que suposava la fi del control de la direcció provincial de Reyes, amb Josep Tutusaus de número dos. Els moviments tenen rellevància interna, ja que perjudiquen tot un bloc de poder, el de l’executiva provincial, ben connectat amb l’eurodiputada Dolors Montserrat i amb l’exregidor Alberto Fernández.
Sirera col·loca gent seva a tot arreu: Ismael Bayarri presidirà el PP a Gràcia; Toni González a Sant Martí; Nicolás Romero a Sant Andreu; Susana Clerici a Horta, i Albert Fernández-Saltiveri a Sarrià-Sant Gervasi. Els nous presidents ja eren portaveus als respectius consells de districte. En el cas d’Horta, el canvi suposa la sortida de l’històric Manuel Conde, un home estretament lligat a Fernández Díaz. Però el canvi més significatiu es dona a Sarrià-Sant Gervasi.
Sarrià, la joia de la corona al PP
És el territori on el PP obté millors resultats. N’era president Isaac Martín, persona amb pes específic al PP i de la confiança del president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández. De fet, Martín és el vicesecretari general d’Organització del PP de Catalunya. No és ningú negligible i qui ha dirigit el partit al districte quan aquest ha obtingut els seus millors resultats del darrer cicle electoral, sent primera força el 23-J del 2023 i a les eleccions al Parlament del 2024.
Potser per això, Sirera ha hagut d’anar amb peus de plom amb ell i pactar-hi una sortida: Martín formarà part de l’executiva de Barcelona i serà membre de la junta del partit a Sarrià. Martín és membre d’una família d’empresaris de la burgesia més upper i estretament vinculat al món del catolicisme conservador. Just la franja sociològica on el PP es troba ara més pressionat per la dreta per l’ascens de Vox i d’Aliança Catalana.
Dins del PP, hi ha qui assenyala l’”anomalia” que tots aquests canvis es facin per designació de la cúpula en lloc de convocar-se a la militància de cada districte. Com també va generar crítiques la creació per decisió de Génova de la junta local de Barcelona, no prevista en els estatuts. Això en un moment en què part de les forces vives critiquen el pols baix entre la militància de base del partit.