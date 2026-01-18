El PP carrega contra el finançament Sánchez-Junqueras amb una alternativa «per a tots els espanyols»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, de "mentir" i "utilitzar" els catalans amb el nou model de finançament autonòmic per mantenir-se al poder. A més, els ha acusat d'"encoratjar" l'enfrontament entre espanyols amb aquesta proposta, però ha assegurat que no ho aconseguiran.
D'altra banda, ha criticat que un "inhabilitat per malversar fons públics" i que no governa cap comunitat, "acaba de ser nomenat ministre d'Hisenda". "Si no té dret a repartir els diners dels catalans, dels espanyols tampoc", ha manifestat des de Saragossa, on els presidents autonòmics del PP han signat una declaració sobre el model de finançament que defensen.
Feijóo ha reiterat la seva oposició frontal al nou model de finançament plantejat pel PSOE, especialment perquè considera que prové d'un pacte entre socialistes i republicans com a estratègia de "supervivència política" per part dels seus líders. El popular ha asseverat que Sánchez "compra" el projecte independentista "a canvi de seguir a la Moncloa" i ho ha qualificat de "transacció econòmica".
A més, s'ha preguntat quin paper juga el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest context, ja que ha recordat el pacte es va escenificar entre Sánchez i Junqueras. En aquest sentit, ha dit que la majoria de ciutadans es pregunten "qui és Junqueras per decidir els recursos que han de rebre els ciutadans d'Aragó, d'Andalusia o de Castella i Lleó".
Feijóo ha expressat el seu suport als catalans i ha assegurat que a Catalunya li convé ser protagonista, però no d'un "tripijoc" més sinó d'una Espanya "cohesionada i forta" i representada en una taula "on hi sigui tothom". I és que ha plantejat que el model de finançament actual que "critiquen" el van dissenyar el 2009 el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSC i ERC. Per això, ha dit que "el mateix camí portarà als mateixos resultats". "No estem aquí contra Catalunya, estem aquí a favor dels catalans", ha insistit el líder del PP.
D'altra banda, ha afirmat que a Espanya "hi caben els matisos i les diferències" però ha destacat que "no hi caben les fronteres, els xantatges ni els privilegis".
Demana a Sánchez que retiri el projecte
Novament, Feijóo ha demanat a Sánchez que retiri la proposta i "reiniciï" el procés per a parlar-ne. Però el popular ha insistit que el president del govern espanyol no és lliure sinó que està "lligat de mans" pels partits que li van donar suport en la investidura i que si pacta un sistema de finançament amb totes les comunitats "deixa de ser president". Per això, Feijóo ha reivindicat que ni des de l'independentisme que ha "dilapidat diners públics", ni des del PSOE que "l'ha convertit en mossegades" tenen legitimitat per dir com ha de ser el model de finançament autonòmic.
Amb tot, Feijóo s'ha compromès a impulsar un model "just, transparent i pensant en tots els espanyols". Ha concretat que, si esdevé president espanyol, el primer mes convocarà una conferència de presidents que versarà monogràficament sobre finançament autonòmic. També ha dit que reprendrà els grups de treball tècnic amb totes les comunitats i que dedicarà el primer any a acordar el nou model de finançament, abans de presentar-lo a les corts.
Per últim, Fiejóo s'ha mostrat convençut que la Declaració de Saragossa signada aquest diumenge per part dels presidents autonòmics del PP la podrien subscriure tots els presidents d'Espanya, també els d'altres partits, tot i que ha apuntat que no tots ho dirien en públic.