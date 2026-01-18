Sánchez vaticina que totes les autonomies abraçaran el nou finançament i demana «responsabilitat» a tots els partits

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha vaticinat, en una entrevista a La Vanguardia, que totes les comunitats autònomes acabaran abraçant, acceptant i aplicant el nou model de finançament presentat públicament després del pacte entre els socialistes i ERC. “Cap comunitat autònoma dirà que no. Perquè ningú rebrà menys del que ja rep”, assegura, tot afirmant que també s’hi veu amb cor de tirar endavant la condonació del deute del FLA. “Millorem el sistema de finançament per a enfortir els serveis públics, no per a efectuar regals fiscals”, conclou. I és que Sánchez creu que el nou finançament és “un acord extraordinari” que “planteja una solució molt important a una dinàmica d'elusió i dúmping fiscal”.
Sánchez, però, és conscient que de moment no té suport per tirar endavant el nou model i que és encara “un acord entre forces progressistes”. “Treballarem i suarem la samarreta perquè aquest model de finançament autonòmic es pugui aprovar aquest any 2026. Vull demanar responsabilitat a totes les forces polítiques”, afegeix, apel·lant així a la negociació amb els partits que ara tenen reticències amb el sistema proposat.
De fet, reconeix que l’acord tampoc satisfà del tot a ERC, però li recorda que és la base per a complir el compromís que van signar. “Els estatuts de nova generació, començant pel de Catalunya, van obrir la porta a la gestió de tributs per part de les comunitats autònomes que així ho decidissin. Jo sé que això és insuficient per a Esquerra Republicana i així ho han manifestat en molts dels seus pronunciaments i en l'acord signat amb el PSC. La nostra intenció, la nostra voluntat, és caminar en aquesta direcció i complir amb els acords, com hem tractat de fer sempre”, afirma.
Pel que fa a l’aplicació de l’amnistia a polítics com Carles Puigdemont, Sánchez confia que aquest 2026 s’avanci en aquesta qüestió. “Estem pendents de quina serà la resolució del Tribunal de Justícia Europeu de Luxemburg i a partir d'aquí tinc entès que també el Constitucional s’hi pronunciarà. Jo no tinc cap dubte que la Justícia es mourà en els termes en què es pronunciï el Tribunal Constitucional. Estem superant la greu crisi territorial i constitucional del 2017”, comenta, mentre obre la porta a poder mantenir una reunió i fer-se una foto pública amb Puigdemont un cop se li hagi aplicat l’amnistia. De fet, creu que “la normalització política comporta la normalització de relacions” i que “aquesta normalització haurà de produir-se i tant de bo no sigui només amb mi, sinó també amb tots els presidents de Govern que vinguin després de mi”.
Sumar, els pressupostos i l’estabilitat
Sobre l’estabilitat del govern de coalició i la relació amb Sumar, Sánchez manté que la legislatura té continuïtat i es desfà en elogis cap a Yolanda Díaz. “Díaz és una de les millors polítiques que té Espanya, així ho dic, clarament. No només per les coses que ha fet, també per la intuïció política que he observat en ella”, afirma. A més, demana normalitzar que un govern de coalició tingui diferències o hagi de negociar al Congrés perquè està en minoria. “Benvinguts a la política europea. Els acords cal treballar-los. Jo no renuncio a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2026. Mantinc el propòsit de tenir uns pressupostos renovats”, afirma refermant el seu compromís de tenir comptes nous a l’Estat.
Els casos de presumpta corrupció
El president espanyol és conscient, també, que té un problema al front judicial, on casos com el d’Ábalos i Cerdán, o altres que afecten a la seva esposa i al seu germà poden buscar encerclar judicialment la figura de Pedro Sánchez. Dels casos que afecten als seus dos ex-secretaris d’Organització del PSOE, el president diu que ara “és el temps de la Justícia” i que garanteix “col·laboració” amb les investigacions. “Hem comès errors, però en la balança es poden veure molts més encerts que errors”, afirma.
Pel que fa als casos dels seus familiars, la resposta és sensiblement diferent. “El que li demano a la Justícia és que faci justícia. Sempre he defensat i defensaré la innocència del meu germà i de la meva dona. Espero que la veritat s'obri pas. A partir d'aquí, també els dic que si existeix el dret a recórrer, l'exercirem si es dona el cas”, avança.
Europa i la defensa
La situació internacional també ocupa part de l’entrevista que ha concedit a La Vanguardia. I el president assegura que, especialment després dels moviments de Donald Trump sobre Groenlàndia, Europa ha de replantejar-se enfortir la seva defensa encara que sigui amb acords a dues velocitats. “Europa ha d'avançar en el seu procés d'integració i dotar-se d'una defensa realment comuna. I per a això no necessitem l'acord unànime dels 27 estats membres. Podem avançar una sèrie de països en aquest procés d'integració cap a unes Forces Armades realment europees, amb una indústria de la defensa realment europea i podem construir ponts amb altres països del món que també viuen amb molta preocupació el que està succeint. Europa ha de moure's”, afirma.