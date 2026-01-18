Jesús Gascón, la «flexibilitat» de Montero rere el finançament

Hi ha molts noms que han estat importants en la negociació del model de finançament. Més enllà de la cúpula política, amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la consellera d'Economia, Alícia Romero, o el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en les converses s'han implicat a fons el sottogoverno tant de Catalunya -destaca sobretot el secretari general d'Economia, Juli Fernández, de perfil discret però "executor"- com de l'Estat, i càrrecs polítics i tècnics dels republicans amb experiència en l'àmbit d'economia, com la mateixa exconsellera Natàlia Mas-Guix, o els exsecretaris d'Hisenda Lluís Salvadó i Marta Espasa. Hi ha un nom que diverses fonts coneixedores de la negociació assenyalen com a clau: Jesús Gascón, número dos de Montero i secretari d'Estat d'Hisenda.
"Ha estat una persona central en les negociacions", assenyala a Nació una persona que ha participat en les converses. Ell ha estat l'interlocutor en pràcticament tots els temes, en comunicació directa amb la ministra, que només ha participat en algunes reunions puntuals. Les fonts consultades, de totes les parts, en destaquen el "rigor tècnic, l'expertesa i la seriositat". "Domina molt els temes", apunta una altra veu implicada. Tot plegat, combinat amb la visió política i la "flexibilitat" necessària per poder arribar a acords. I això, admeten alguns negociadors, no ha estat fàcil de trobar entre els alts càrrecs i els funcionaris del Ministeri d'Hisenda. "Sense flexibilitat, això no surt", assenyalen fonts al corrent de les converses.
Aragonès nascut a Saragossa fa 65 anys, és llicenciat en Dret i inspector d'Hisenda. "És de la casa", remarquen des d'Hisenda. El tòpic diria que no és el perfil més favorable a un model de finançament pactat amb Catalunya, però algunes fonts diuen, amb un punt d'humor, que semblava "el federalista" dins l'equip de Montero. D'altres ho rebaixen i lamenten que hauria d'haver cedit més en alguns àmbits de la negociació, però tothom entén que era el rol que havia de jugar com a negociador de la banda estatal i president de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Amb experiència en consultoria sobre política fiscal, Gascón coneix al detall l'Agència Tributària, on ha ocupat diversos càrrecs directius, molt relacionat amb l'àmbit tributari, una de les carpetes més delicades en la negociació del finançament. La recaptació de l'IRPF, per exemple, és de les que s'haurà de continuar negociant, potser quan la ministra Montero ja hagi posat rumb a la candidatura socialista a Andalusia. En tot cas, de Gascón en destaquen que ha estat capaç d'"aguantar la pressió" en una negociació complexa. Quan es parla de diners sempre és delicat, i si qui promou el debat és Catalunya encara més.
Veterà de negociacions difícils
A les crítiques de les comunitats autònomes s'hi suma el malestar intern a Hisenda pels canvis que implica el nou sistema i per les futures reformes que pot implicar si finalment se cedeix la recaptació dels impostos a la Generalitat. Els inspectors d'Hisenda ja han alçat la veu en contra de descentralitzar l'Agència Tributària. El Ministeri no vol cedir l'IRPF. L'argument oficial és que es podria obrir la porta al frau fiscal, però a ningú se li escapa que també hi ha un recel a cedir sobirania i poder, en aquest cas a Catalunya. Hisenda sí que s'ha obert a treballar "en xarxa" amb les autonomies, cosa que des del Govern ja diuen que és un pas endavant important.
Amb el secretari, diuen, "ha estat fàcil treballar-hi" i "s'ha guanyat el respecte de tots els negociadors per la seva dedicació", apunten fonts consultades. Potser més que amb Montero, sovint assenyalada com la responsable de "bloquejar" avenços. Ella i Gascón fan camí junts des de 2018, quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa i va ser nomenat director general de l'Agència Tributària. Li ha tocat abordar la gestió de les mesures fiscals durant la pandèmia o modernitzar la hisenda espanyola. I també negociar la difícil carpeta de la condonació del deute autonòmic del FLA, pendent d'aprovació al Congrés. Potser aquell acord l'ha ajudat, ara, ser més "flexible" en la negociació del finançament.