Òmnium organitza una ruta literària per descobrir la Mequinensa de Jesús Moncada

Òmnium Bages-Moianès ha organitzat una ruta literària per Mequinensa amb motiu del vintè aniversari de la mort de l'escriptor Jesús Moncada. L'activitat permetrà recórrer els espais més emblemàtics vinculats a la seva obra i aprofundir en el paisatge literari que va inspirar algunes de les seves novel·les i relats més coneguts.
La sortida es farà el dissabte 7 de març i inclourà la visita al Museu de la Història de Mequinensa, on es troba l'Espai Jesús Moncada, així com al Museu de la Mina. A més, els participants prendran part en una ruta literària pels indrets del Poble Vell que Moncada va immortalitzar en obres com Camí de sirga, Estremida memòria, La galeria de les estàtues, Històries de la mà esquerra, El Cafè de la Granota i Calaveres atònites.
La sortida es farà a 2/4 de 8 del matí davant de l'institut Lluís de Peguera, de Manresa. El preu és de 80 euros i inclou els trasllats, les visites guiades i el dinar. Per a més informació i inscripcions, cal adreçar-se a Viatges Masanés, al carrer del Born, 6, de Manresa, o trucar al telèfon 93 872 48 88, fins al 25 de febrer. Les places són limitades.