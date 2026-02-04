La Llibreria Papasseit programa dos recitals de poesia per escalfar l'hivern amb versos

La Llibreria Papasseit de Manresa proposa dues cites poètiques per escalfar l'hivern amb versos. Els dissabtes 7 i 14 de febrer al migdia, la llibreria de segona mà del carrer Barcelona acollirà dos recitals gratuïts protagonitzats per Eva Ortega i Jaume C. Pons Alorda, dues veus destacades de la poesia contemporània catalana, en una doble proposta oberta a tothom.
Dues propostes poètiques a la Llibreria Papasseit
Amb la voluntat de convertir la poesia en un refugi contra el fred hivernal, la Llibreria Papasseit ha programat dos recitals que tindran lloc els propers dissabtes 7 i 14 de febrer a les 12 del migdia. Les dues activitats se celebraran a la llibreria de segona mà de Manresa i mantenen l'aposta habitual de l'espai per la cultura de proximitat, amb actes gratuïts i oberts al públic.
La primera cita serà dissabte 7 de febrer i tindrà com a protagonista Eva Ortega, que actuarà acompanyada de l'artista i poeta manresana Ariadna Torres. La segona proposta arribarà el dissabte 14 de febrer, amb un recital a càrrec de Jaume C. Pons Alorda, que desplegarà la seva eufòria poètica a l'espai.
Eva Ortega i la poesia com a regal
Eva Ortega (Campdevànol, 1987) és actriu i poeta i des de l'any passat resideix a Manresa. Ha treballat amb diverses companyies teatrals i forma part del repartiment del programa de sàtira política Polònia de TV3 des de la temporada 2021/22. A més, juntament amb el seu germà, integra el projecte d'electropoesia Germans Ortega.
Com a autora, ha publicat els poemaris Amb la melsa a la butxaca (AdiA Edicions, 2023), guardonat amb el premi Gumersind Gomila, i Clavells, digueu (AdiA Edicions, 2025), premi Miquel Bauçà. Aquest darrer llibre articula els poemes a partir del clavell com a símbol i vehicle d'emocions, amb textos que es presenten com un regal poètic al lector sota el lema "et regalo un clavell, et regalo un poema". Al recital de Manresa, Ortega compartirà escenari amb Ariadna Torres en una proposta que combinarà veu, presència i poesia.
Jaume C. Pons Alorda i l'eufòria lectora
El dissabte 14 de febrer serà el torn de Jaume C. Pons Alorda (Caimari, 1984), escriptor, traductor i editor, i comissari de l'Any Llompart aquest 2025. Col·labora habitualment recomanant llibres a Ara Balears i al pòdcast literari L'Illa de Maians.
Autor d'una obra poètica extensa, amb títols com Riu, bèstia, Mil súmmums, Les cendres de Pasolini, Els continents ocults o El corc (LaBreu Edicions, 2025), Pons Alorda també ha traduït al català autors com Walt Whitman, Edgar Allan Poe, William Blake o Iris Murdoch. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb premis com el Ciutat de Palma Joan Alcover, el Bartomeu Rosselló-Pòrcel, el Premi de la Crítica Serra d'Or o el Cavall Verd Rafel Jaume, entre d'altres.
Amb El corc, el seu darrer poemari, proposa un homenatge passional i desbordant a la lectura i a la paraula viva, en un recital que promet convertir-se en una celebració col·lectiva dels llibres i els versos.