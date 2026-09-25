Lleida posa al dia les regles de convivència: més mediació i noves normes per a l’espai públic

Lleida actualitza les regles del joc de la convivència ciutadana. El ple de la Paeria ha aprovat una nova Ordenança Municipal de Civisme i Convivència que substitueix la que estava vigent des de l’any 2007 i que incorpora noves conductes, actualitza el règim sancionador i, sobretot, posa l’accent en la prevenció, la mediació i l’educació abans que en la simple imposició de multes.
El nou text parteix d’una idea: l’espai públic és un lloc compartit i, per tant, també ho són les responsabilitats. La normativa regula des del consum d’alcohol al carrer fins als sorolls, els actes vandàlics, la higiene, la vestimenta o les activitats de naturalesa sexual. També incorpora mesures específiques per a menors, persones grans, persones amb discapacitat i ciutadans en situació de vulnerabilitat.
Un dels àmbits que queda més clarament delimitat és el consum d’alcohol a la via pública. La norma el prohibeix, amb excepcions com les terrasses, els espais autoritzats, les festes populars o els esdeveniments que disposin de llicència municipal. En els grans espectacles, les begudes s’hauran de servir en gots reutilitzables i no de vidre. Quan la conducta estigui relacionada amb una situació de vulnerabilitat o exclusió, l’actuació municipal haurà de prioritzar la derivació als serveis socials.
També es reforça la regulació de les activitats de naturalesa sexual a l’espai públic. L’ordenança prohibeix mantenir-hi relacions sexuals, actes d’exhibició obscena i l’oferta, sol·licitud o pràctica de serveis sexuals remunerats. Igualment, persegueix l’assetjament de carrer amb connotacions sexuals i la publicitat vinculada a la prostitució o a l’explotació sexual. En aquests casos, la norma preveu també la intervenció dels serveis socials.
La nova regulació entra igualment en terrenys que sovint generen debat al carrer. No es podrà circular sense roba, només amb roba interior o amb els genitals visibles, ni anar només en banyador o amb el tors nu fora dels espais on aquesta pràctica sigui habitual. També es regula la cobertura del rostre a l’espai públic, amb excepcions vinculades als llocs de culte, als costums acceptats i a l’exercici de drets fonamentals.
La convivència, però, no queda limitada a la manera de vestir. El text incorpora una prohibició general de les conductes discriminatòries o vexatòries per raó d’origen, gènere, orientació sexual, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància, amb l’objectiu de protegir la dignitat de les persones en l’ús de l’espai comú.
La ciutat també fixa normes sobre qüestions molt més quotidianes: escopir, orinar o defecar al carrer, mantenir unes condicions mínimes de salubritat, fer soroll durant la nit o utilitzar monopatins, patins i pilotes de manera que es molesti altres persones o es deteriori el mobiliari urbà. Els propietaris d’immobles, al seu torn, hauran de garantir les condicions de seguretat i salubritat dels seus béns.
Entre les mesures de protecció destaca una limitació específica per als menors de 12 anys, que no podran circular sols per la via pública entre les deu de la nit i les sis del matí. L’ordenança també estableix l’obligació de comunicar situacions de risc o desemparament de menors i preveu una protecció reforçada quan les conductes afectin persones especialment vulnerables.
Els focs, les activitats pirotècniques i les fogueres de Sant Joan també queden subjectes a autorització municipal i, quan correspongui, a una assegurança de responsabilitat civil. La norma incorpora igualment mesures contra les juguesques amb diners no autoritzades i contra el deteriorament del patrimoni i del mobiliari públic.
De la multa a la mediació
Una de les principals novetats no és tant allò que es prohibeix com la manera com la Paeria planteja intervenir-hi. El nou model aposta per la mediació i les mesures alternatives a la sanció, especialment quan aquestes puguin tenir una funció educativa o reparadora.
El règim sancionador manté tres categories d’infraccions —lleus, greus i molt greus— i estableix multes que poden arribar als 3.000 euros en els casos més greus. La reiteració pot actuar com a agreujant i es preveu una protecció especial quan les conductes afectin menors, persones grans o persones amb discapacitat.
Però la multa no és presentada com l’única resposta. L’Ajuntament es compromet a impulsar campanyes de sensibilització, educació en valors, mediació de conflictes i col·laboració amb les entitats de la ciutat. Especialment entre infants i joves, la voluntat és que el civisme no sigui només una qüestió de sancions, sinó també d’aprenentatge.
La nova ordenança actualitza així una normativa que tenia gairebé dues dècades de recorregut i intenta adaptar-la a una ciutat que ha canviat. El principi que travessa el nou text és senzill: dret a utilitzar l’espai públic i obligació de respectar-lo. Entre aquests dos extrems, la Paeria vol situar una política de convivència que no es limiti a castigar quan les coses van malament, sinó que intenti evitar que el conflicte arribi a produir-se.