El Congrés tomba la prohibició de l’ús del vel integral i el burca a l’espai públic

El Congrés ha tombat aquest dimarts la presa en consideració d’una proposició de llei de Junts que volia prohibir l’ús de vels integrals i els burques als espais públics i delegar a Catalunya noves competències en matèria de seguretat, control de ports i aeroports o emissió de passaports i DNI. La mesura, de caràcter orgànic, ha rebut 327 en contra (PP, PSOE, Vox i Sumar) 7 a favor (Junts) i 13 abstencions (ERC i PNB).
Els de Míriam Nogueras van presentar la seva proposta al febrer, just després que el Congrés descartés una altra mesura, en aquest cas de Vox, per restringir l’ús del burca. Segons indicava la proposició de llei de Junts, la norma s’havia d’aplicar a l’espai públic, els mitjans de transport, les dependències administratives i els equipaments oberts al públic.
El text també incorporava una disposició addicional per delegar a Catalunya noves competències en matèria de seguretat i identificació de persones. Així, es pretenia obtenir noves facultats en seguretat ciutadana, vigilància dels ports i aeroports i les relacionades amb el control de fronteres. A més, es volia donar a la Generalitat la facultat d’emetre el DNI, el passaport o el NIE.
Les reaccions dels partits
Durant el debat de la proposta, el diputat de Junts Josep Pagès ha argumentat que no es pot permetre que hi hagi dones “invisibilitzades i esborrades” per l’ús d’unes peces de roba que veu com una mostra “d’esclavatge”. “Alguns irresponsables ens tornaran a dir que som racistes, ens és igual”, ha ressaltat, tot recordant el lema de Junts en aquest tema: “Ni burca, ni Vox”.
Des d’ERC, la diputada Pilar Vallugera ha criticat que el text de Junts barregés la delegació de competències en seguretat i la prohibició del burca. També ha criticat que la norma buscava “marcar territori” davant partits com Aliança Catalana. Per part dels Comuns, Gerardo Pisarello ha criticat que la llei “estigmatitza” les dones migrants i mostra que Junts es deixa arrossegar per les posicions “classistes i racistes” dels de Sílvia Orriols. En el cas del PSOE, han ressaltat que el burca és una “mostra d’opressió”, però que no es pot abordar com vol la dreta.
Al PP, la diputada Cristina Teniente ha dit que el seu partit “comparteix el fons” de la proposició de llei, però ha criticat que “introdueixi per la porta del darrere una nova cessió de competències a Catalunya”. Vox, per la seva banda, ha acusat el líder de Junts, Carles Puigdemont, i l’expresident Jordi Pujol de “fomentar sense parar la immigració per imposar el català en detriment de l’espanyol” i ha responsabilitzat l’independentisme de “la islamització” a Catalunya.