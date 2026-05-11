El Govern aparta les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a extutelats de la DGAIA

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el 31 de desembre no es farà una nova licitació de la gestió de prestacions en programes d’extutelats. Ho ha anunciat aquest dilluns durant la comissió d'investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Ha indicat que, d’aquesta manera, “deixa de tenir sentit” la feina que duia a terme la UTE Resilis Mercè Fontanilles.
La titular de Drets Socials ha explicat que l’ajuda es calcularà de forma “semiautomàtica, amb dades administratives”, i que les tasques de seguiment socioeconòmic “deixen de ser necessàries”. L’acompanyament socioeducatiu als joves extutelats es farà "amb personal propi". La consellera ha justificat la no continuïtat de les dues entitats perquè, a partir d’ara, es faran “creuaments mensuals” de dades. És a dir, en totes les prestacions vigents en l’àmbit de la protecció a la infància es comprovarà amb “la vida laboral dels beneficiaris, les bases de cotització, el padró, el cadastre i informació de salut”.
“Quan es detecta que un jove comença a treballar, la prestació se li ajusta”, ha reblat. Segons Martínez Bravo, “per primera vegada a la història” hi haurà dades mensuals de la tresoreria general de la Seguretat Social, on hi ha les bases de cotització dels joves. Tot plegat, una modificació de l'administració posant “més tecnologia” que posa “ordre i qualitat”. Martínez Bravo sosté que permetrà una “millor gestió dels recursos públics” i un “ús més diligent donant prestacions que a cadascú li pertoca”.
