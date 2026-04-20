Els exconsellers de Benestar Social i Família Josep Lluís Cleries i Neus Munté han comparegut com a testimonis aquest dilluns a la comissió d'Investigació del Parlament sobre la DGAIA. D'una banda, Cleries -al departament entre 2010 i 2012- ha constatat que la xifra de menors migrants que gestionava la DGAIA durant el seu mandat era molt petita en comparació amb l'actual i ha recomanat "més control" del Govern per evitar irregularitats a l'organisme. Munté -consellera entre 2013 i 2016- ha defensat la gestió que es va fer al departament, tot i admetre "escletxes en el sistema".
Durant la compareixença, Cleries ha destacat que les xifres de menors migrants que arribaven a Catalunya eren molt petites en comparació amb les actuals. En aquest sentit, ha destacat "l'allau" del 2023, amb 2.230 infants migrants, pels 286 de l'any 2012 a Catalunya. L'exconseller ha constatat que "seria bo" que les legislatures fossin llargues i s'esgotessin per beneficiar els projectes d'organismes com la DGAIA.
Així mateix, ha recomanat que es treballi en una prevenció "transversal" que vagi des de les famílies fins al lleure, l'esport, i el voluntariat. Cleries també ha parlat de l'"excessiva burocràcia" i la necessitat "urgent" de posar fi a aquesta situació: "Cal desburocratitzar i agilitzar els tràmits", ha valorat davant els grups parlamentaris de la comissió: "El pressupost es redueix, però les fitxes creixen".
Mecanismes "suficients"
A la comissió també hi ha comparegut com a testimoni Munté, successora de Cleries al capdavant de la conselleria. L'exdirigent del PDECat ha reiterat la importància que va donar a la tasca de la prevenció, i ha subratllat que els mecanismes de control "sí que eren suficients". Així mateix, Munté ha refermat que l'externalització d'un servei no equival que l'administració pugui "desentendre's": "Cal un control exhaustiu". Alhora, i tal com ha fet Cleries, ha asseverat que el sistema d'acollida no estava aleshores tan "tensionat" com actualment.
Munté ha insistit que no es van trobar en cap situació com la que ara és objecte d'investigació, pel cas d'una menor tutelada per la DGAIA que va ser víctima d’abusos sexuals. L'exconsellera també ha remarcat que no es van trobar amb la necessitat de cap contractació d'emergència ni expedients de reconeixement de crèdit. Finalment, Munté ha admès que sempre hi pot haver "escletxes al sistema", perquè "el risc zero no existeix", independentment dels casos.
A la comissió també hi han comparegut avui les exdirectores generals d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Anna Solés, Maria Mercè Santmartí i Josep Lluís Ortuño. Han coincidit a defensar la tasca duta a terme a la DGAIA, així com les feines de prevenció i de "xarxa" de tots els equips. Així mateix, han remarcat les tasques de prevenció fetes al departament, i el treball en equip que s'hi feia.