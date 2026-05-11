Èxtasi col·lectiu a Barcelona amb la rua dels campions

Barcelona és blaugrana. Aquests dilluns, els carrers de la capital catalana s'han inundat de samarretes del Barça per celebrar el títol de Lliga que l'equip de Hansi Flick va aconseguir aquest diumenge després de passar per sobre del Reial Madrid. Després d'una nit d'eufòria i celebracions a Plaça Catalunya, amb la visita sorpresa de Marc Casadó i Alejandro Balde, Pedri, Eric Garcia i Dani Olmo en Bicing per la ciutat i Joan Laporta desfermat al Luz de Gas, els jugadors i l'afició encara tenien ganes de gresca.
La desfilada ha partit de l'Spotify Camp Nou pocs minuts després de les 17 hores, amb dos vehicles del Barcelona Bus Turístic vinilats especialment per a l’ocasió, amb la plantilla al complet celebrant i passejant els dos títols conquerits aquesta temporada: la Lliga i la Supercopa d'Espanya. Ja des de primera hora de la tarda, milers d'infants, joves i adults s'han aplegat al voltant dels bussos per celebrar els èxits de la temporada amb l'equip, mostrant una comunió única al llarg d'una rua que ha començat amb l’afició cantant l’himne del club mentre queia una pluja de confeti blaugrana.
Amb més de quatre hores de recorregut, la rua passa per alguns dels carrers més emblemàtics de la ciutat –des de la Travessera de les Corts, la Gran Via de les Corts Catalanes o el Passeig de Gràcia– abans de tornar, de nou, al camp del Barça als volts de les 22 hores, si bé els tempos són relatius en una marxa lenta pel gran nombre de persones que l'envolten.
L’afició del Barça "envia records" a Arbeloa, el Madrid i l’Espanyol
Els futbolistes han celebrat i interactuat en tot moment amb els aficionats, mostrant una sintonia envejable entre plantilla, cos tècnic i barcelonistes. Les bromes i els càntics han estat molt presents, així com les cerveses i les ulleres de sol entre els jugadors, que, com de costum, no han faltat a l'autocar del Barça.
"Visca el Barça i visca Catalunya" ha estat un dels càntics més repetits al llarg d'una tarda eufòrica en la qual no han faltat els "missatges d'amor" pel Reial Madrid o l'Espanyol. Els seguidors blaugrana han desfermat l’eufòria continguda durant tota la temporada des de l’inici del recorregut. A banda dels ja característics càntics de “campions” o "un dia de partit", l’afició també se n’ha recordat dels eterns rivals. Crits de “Cono queda't”, fent referència a l’entrenador blanc Álvaro Arbeloa, “Madrid cabró saluda al campió” o “Perico digues-me que se sent” han ressonat amb força entre els seguidors culers. Els jugadors, entregats a la causa, han acompanyat l'afició saltant i ballant per celebrar el doblet aconseguit.
Les estelades han estat molt presents, omplint els carrers per on ha passat l'autocar dels campions, amb uns jugadors en èxtasi col·lectiu que han cantat amb els seguidors durant la festa barcelonista. De fet, Lewandowski també ha onejat una estelada gegant en plena celebració de la Lliga, emulant la imatge d'Íñigo Martínez en l'anterior rua. Cat Culer, la mascota del club, tampoc s'ha volgut perdre la festa, i ha animat la culerada, sobretot als més menuts, acompanyant els autobusos.
Lamine, Pedri i Flick els més aclamats
A un ritme lent, la rua arriba al carrer Berlín on els aficionats coregen el nom de “Hansi Flick” per retre homenatge al tècnic que, ahir, va perdre al seu pare. “Venim a veure Lamine Yamal i Pedri”, explica un jove que, emocionat, oneja una bandera del Barça i llueix l’equipació amb orgull.
“Hem vingut des de Martorell per veure’ls; aquest equip és un orgull”, diu una mare de família acompanyada de la seva filla. Els més veterans, com Raphinha, Lewandowski o Szczęsny, han comandat l'expedició amb balls i engrescant a l'afició en tot moment, deixant-se emportar pel ritme i l'energia dels més joves.
Els "nens" de la Masia, desfermats
Els seguidors celebren que “hi hagi tants jugadors catalans” al primer equip: “M’identifico molt amb Casadó, Bernal, Cubarsí i Fermín”, expliquen un grup de joves vingut de Ripoll. Els futbolistes formats a la Masia han vibrat, i de valent, de principi a fi, llençant canons de confeti als aficionats i celebrant com si fossin un aficionat més: "La plantilla és molt del Barça, tenen una connexió molt especial amb l'afició", comenta un jove que llueix una samarreta de Marc Casadó.