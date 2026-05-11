Les millors imatges de la rua blaugrana

El Barça ha celebrat aquest dilluns el campionat de Lliga amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona per compartir l'èxit amb tots els seguidors. La ciutat s'ha omplert per acompanyar els jugadors del primer equip, amb ganes de festa, especialment Robert Lewandowski -que ha onejat una estelada- i Wojciech Szczesny, els dos polonesos.
Amb més de quatre hores de recorregut, la rua ha passat per alguns dels carrers més emblemàtics de la ciutat –des de la Travessera de les Corts, la Gran Via o el Passeig de Gràcia– abans de tornar, de nou, al camp del Barça als volts de les del vespre, si bé els tempos han estat relatius en una marxa lenta pel gran nombre de persones que l'envolten.