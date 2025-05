El Govern reivindica que el mocador està «emparat» per la llei i demana distingir-lo del vel integral

Diferenciar el mocador del vel integral i protegir el dret fonamental de la llibertat religiosa. És el posicionament del Govern davant la proposta de Junts de prohibir qualsevol vel a les escoles i vel islàmic integral -com el burca- arreu "per raons de discriminació de gènere i seguretat". En aquest sentit, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que el vel està "emparat" per la legislació i ha reivindicat que la llibertat religiosa és un "dret fonamental" recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i que no correspon al Parlament fer-ne una regulació.

A més, Niubó ha explicat que hi ha un marc regulador del sistema educatiu "que permet la diversitat cultural i religiosa" als centres. Ha afegit que aquest va acompanyat d'unes normes de convivència en què qualsevol vestimenta o vel que pugui perjudicar el desenvolupament d'una activitat curricular o que tingui un efecte negatiu en la comunicació o en la seguretat "ja no està permès". La consellera ha assegurat que al Departament no els consten problemàtiques que hagin fet arribar direccions de centres educatius en relació amb el vel integral.

Preguntat per si prohibir les menors que puguin portar el vel a l'escola xoca amb el dret de llibertat religiosa, Junts va argumentar que no es pot saber si la nena "està pressionada o induïda". No obstant això, en el cas del batxillerat -que no és educació obligatòria- el partit encara no s'ha posicionat.