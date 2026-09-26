Rècord d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en agricultura, ramaderia i pesca a l'agost

Les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el Govern aquest dissabte en un comunicat.\r\n\r\nL'executiu remarca que l'evolució de les afiliacions "posa de manifest la capacitat del sector primari per mantenir i generar activitat econòmica i ocupació al conjunt del territori". Entre els afiliats del sector primari, un 83% dels treballadors són homes, davant d'un 17% que ocupen les dones, segons dades de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental del Govern.\r\n\r\nPer edats, el perfil majoritari se situa en la franja d'entre 45 i 54 anys, amb 16.610 afiliats, seguit d'aquells d'entre 55 i 64 anys, que sumen 13.865 afiliats.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nL’economia espanyola creix un 2,6% interanual el segon trimestre, una dècima menys del previst ACN\r\n\r\n