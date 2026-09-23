Els autònoms cobren gairebé 660 euros menys de pensió que els assalariats tot i jubilar-se més tard

Els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació mitjana, és a dir 657 euros menys (-38,2%) que els assalariats (1.720,6 euros) tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Així ho recull el darrer informe "Situació del treball autònom a Catalunya 2025", que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat aquest dimecres. El document detecta una "transformació del perfil" del treballador per compte propi, amb un augment dels estrangers, que van créixer un 5,4%, un ritme gairebé cinc vegades superior al del conjunt d'afiliacions; i més participació de les dones, tot i que encara representen únicament el 36,9% del total.
En total, a finals del 2025 hi havia 574.315 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social, l’1,1% més que l’any anterior. Aquest increment és inferior al registrat per les afiliacions a compte d’altri, que van augmentar un 2,1%, de manera que el pes del treball autònom sobre el conjunt de les afiliacions va baixar una dècima respecte del 2024, fins al 14,9%.
El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha ressaltat l'increment d'autònoms estrangers. En concret, ha detallat que representen un de cada sis autònoms, alhora que dos de cada tres autònoms estrangers (67,5%) procedeixen d'un país extracomunitari. El seu pes és particularment elevat en algunes comarques costaneres i urbanes, com el Barcelonès, el Garraf, la Selva o el Tarragonès. Així, el 2025 va tancar amb 107.511 afiliacions d'estrangers al RETA, xifra que representa un 15,7% del total del col·lectiu d'autònoms.
L'augment d'autònoms estrangers contrasta amb el d'autònoms nascuts a Catalunya, que mostra "símptomes clars d'estancament", segons el CTESC. Per comarques, el 77% dels autònoms nascuts fora de l'Estat treballen a la demarcació de Barcelona, seguida de Girona (10,3%), Tarragona (9%) i Lleida (3,7%). La seva presència és "especialment significativa" en les àrees metropolitanes i costaneres.
Un 38,2% menys de pensió de jubilació i 550 euros menys en pensions contributives
L’informe també constata que els autònoms es jubilen més tard i cobren menys pensió que els assalariats. L’organisme assenyala que les baixes bases de cotització dels autònoms condicionen les futures pensions i reclama més protecció en matèria de jubilació pel col·lectiu. A més, precisa que els autònoms van accedir a la jubilació 1,4 anys més tard de mitjana que la resta de treballadors i que es van retirar amb 66,5 anys, segons dades referides a tot l’Estat.
El CTESC considera necessari avaluar en profunditat aquest nou sistema de cotització, revisar les llacunes de cotització i millorar la informació que reben les persones autònomes sobre la seva trajectòria de cotització i previsions de pensió.
Pel que fa a la mitjana de pensions contributives -que inclou jubilació, viduïtat, incapacitat, etc-, la diferència entre autònoms i assalariats va ser de 549,8 euros mensuals. Tot i que es va incrementar un 4,6%, la prestació mitjana que van cobrar els treballadors per compte propi va continuar estant un 36,7% per sota de la del règim general amb 949,9 euros. El percentatge es va reduir lleugerament respecte a l’any anterior (37%).
La bretxa també és significativa entre homes i dones. Així, elles van cobrar de mitjana 807,3 euros de pensió, un 27,2% menys que els homes autònoms (1.109,3 euros). En el cas de la pensió per jubilació, la diferència amb els homes autònoms va ser del 23,3%, un percentatge més baix que el del règim general, en el qual la bretxa de gènere s’amplia al 32,7%.