L'augment de la quota d'autònoms que pot costar fins a 1.600 euros més a l’any

La quota d’autònoms s’ha convertit en un dels grans maldecaps del col·lectiu: una cotització mensual imprescindible per garantir prestacions com la sanitat, les baixes o la jubilació, però cada cop més complexa de calcular i gestionar.
El resultat és un escenari d’incertesa, amb canvis freqüents, tràmits feixucs i el risc de rebre regularitzacions inesperades mesos després, una situació que molts autònoms viuen amb preocupació i que posa en evidència la dificultat de conciliar burocràcia i activitat econòmica. A tot això s'ha de sumar, ara, el canvi en les quotes per als societaris i els col·laboradors familiars, però quant puja la quota i com els afecta?
Qui són els autònoms societaris i els col·laboradors familiars?
Els autònoms societaris i dels familiars col·laboradors són dos perfils habituals, sobretot a Catalunya on suposen un terç dels treballadors autònoms, però sovint poc coneguts. Els primers són socis d’una empresa que, tot i operar a través d’una societat, cotitzen com a autònoms.
Els segons són familiars directes, com cònjuges o fills, que treballen en el negoci familiar i conviuen amb el titular. Tots dos col·lectius comparteixen una característica clau: menys marge de decisió sobre els ingressos i, sovint, una dependència directa del funcionament del negoci.
Amb els canvis recents en les bases de cotització, aquests perfils es troben ara amb quotes més elevades i menys flexibilitat, cosa que accentua la pressió econòmica i complica encara més una gestió que ja era, de per si, difícil.
Quant puja la quota?
La mesura afecta directament més de 100.000 professionals a Catalunya, especialment aquells que fins ara cotitzaven per sota del nou mínim establert. El canvi, recollit en una ordre ministerial publicada a finals de març d'aquest any, estableix que la base mínima d’aquests col·lectius s’alineï amb la del grup 7 del règim general, fet que comporta un increment de les quotes.
Aquests tipus d'autònoms calculaven, fins ara, la seva quota a partir d’un mínim d’uns 1.000 euros, encara que guanyessin més. Però amb la nova regulació, aquest llindar s’incrementa fins als 1.424 euros, un augment que implica, un augment aproximat d’uns 135 euros mensuals, cosa que suposa prop de 1.620 euros més a l’any.
La nova regulació té efectes retroactius des de l’1 de gener del 2026, tot i que molts afectats encara no n’han percebut les conseqüències perquè no han actualitzat la seva base de cotització. La regularització es farà més endavant, previsiblement el 2027, quan la Seguretat Social revisi les dades i pugui reclamar diferències acumulades.