Una senyera de 130 metres recorre l’IEI per donar inici al programa de la Diada

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha canviat aquests dies la seva imatge habitual amb la instal·lació d’una gran senyera de 130 metres que recorre les façanes de l’edifici. La intervenció, que es podrà veure fins al 27 de setembre, s’ha plantejat com un dels elements centrals de la programació que la institució ha preparat amb motiu de la Diada.
La proposta combina la presència de la bandera amb missatges sobre la llengua, la cultura, la memòria i la identitat col·lectiva. Entre els textos que s’hi han incorporat hi ha lemes com "Un sol poble", "Terra i llibertat", "De les arrels el futur" o "Moltes veus, un país", així com referències a la defensa de la llengua i de la cultura catalanes.
Les façanes també recullen fragments de destacats escriptors i intel·lectuals de l’àmbit català. La intervenció inclou cites de Montserrat Roig, Miquel Martí i Pol, Raimon, Josep Vallverdú, Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu i Maria Barbal, convertint l’edifici en un recorregut exterior per diferents reflexions sobre la llibertat, els orígens, la llengua i la pertinença a un poble.
L’estrena de la instal·lació ha anat a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, juntament amb la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i el director de la institució, Andreu Vázquez.
La iniciativa obre també el programa "Sobirania i autodeterminació", el cicle que l’IEI ha dissenyat enguany per abordar els reptes vinculats al dret a decidir i a les noves formes de sobirania. El programa parteix de la realitat catalana però busca ampliar el debat amb altres processos polítics i socials que s’estan produint a Europa i arreu del món.
El cicle proposa una mirada transversal i combina política, dret, sociologia, comunicació i cultura, amb l’objectiu d’analitzar com han evolucionat conceptes com la sobirania i l’autodeterminació en un context de canvis socials i polítics.
La programació començarà el 15 de setembre, amb la conferència de Francesc Canosa, titulada "La frontissa de Catalunya. País, sobirania i llengua pel demà". L’endemà serà el torn de Núria Franco-Guillén i, el dia 17, el Cor Galindaina oferirà un concert.
Les activitats es reprendran la setmana següent. El 21 de setembre, la companyia Marc Fernández portarà a escena "Aleta", una proposta de dansa contemporània. El programa es completarà amb les intervencions de Raül Romeva, el dia 22, i Onno Seroo, el dia 23.
D’aquesta manera, l’IEI vincula la commemoració de la Diada amb una programació que combina debat i pensament amb diferents expressions artístiques, mentre la gran senyera instal·lada a les seves façanes actuarà com a element visible de la iniciativa durant bona part del mes de setembre.