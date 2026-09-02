Internament tancat per al menor detingut per la mort violenta d’un home a Balaguer

La secció de menors del tribunal d’instància de Lleida ha acordat l’internament en règim tancat del menor de 17 anys detingut dilluns en relació amb la mort violenta d’un home a Balaguer. La mesura s’ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors, segons han confirmat a l’ACN fonts judicials.
Els fets es remunten al dimecres 26 d’agost, quan, cap a dos quarts d’onze de la nit, els serveis d’emergències van rebre l’avís d’un accident de trànsit al carrer Diagonal de Balaguer.
Quan els equips d’emergència van arribar al lloc dels fets, van localitzar a l’interior del vehicle accidentat el cos sense vida d’un home de 26 anys. La víctima presentava possibles signes de violència criminal previs a l’accident, concretament ferides provocades per arma blanca.
Davant d’aquests indicis, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per determinar què havia passat i identificar les persones presumptament relacionades amb els fets.
La investigació va portar dilluns a la detenció d’un menor de 17 anys, que estaria presumptament relacionat amb la mort. El jove va passar aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors, que posteriorment va sol·licitar el seu internament en règim tancat.
El vehicle circulava a gran velocitat
Segons diversos testimonis presencials, el vehicle accidentat circulava a gran velocitat poc abans de l’accident. El cotxe va acabar bolcat al mig del carrer Diagonal després de xocar contra diversos vehicles estacionats.
La presència de les ferides d’arma blanca al cos de la víctima apunta que la violència s’hauria produït abans del sinistre, fet que va portar els investigadors a tractar el cas com una mort violenta i no com un simple accident de trànsit.
La investigació continua oberta i està en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra, que treballa per reconstruir els fets i aclarir les circumstàncies exactes de la mort.